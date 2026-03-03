«Mea culpa» από Άλτμαν μετά την κατακραυγή: Σφάλμα η εσπευσμένη συμφωνία με το Πεντάγωνο

Σε μια σπάνια παραδοχή επιχειρηματικού ατόπηματος προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, παραδέχοντας ότι η εταιρεία «δεν έπρεπε να βιαστεί» να οριστικοποιήσει τη νέα αμυντική συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην τεχνολογική κοινότητα και μαζική έξοδο χρηστών από το ChatGPT.

Αναθεώρηση των όρων και «κόκκινες γραμμές»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Άλτμαν δημοσιοποίησε ένα εσωτερικό σημείωμα που περιγράφει κρίσιμες τροποποιήσεις στη σύμβαση.

Οι νέες δεσμεύσεις στοχεύουν στον καθησυχασμό των ανησυχιών περί μαζικής παρακολούθησης, ορίζοντας ρητά ότι τα συστήματα ΤΝ δεν θα χρησιμοποιούνται για την εσκεμμένη παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών. Επίσης, τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση εμπορικά αποκτηθέντων προσωπικών δεδομένων για σκοπούς ταυτοποίησης ή παρακολούθησης και διευκρινίζεται ότι η τεχνολογία της OpenAI δεν θα τεθεί στη διάθεση υπηρεσιών πληροφοριών, όπως η NSA.

«Πολλές πτυχές της τεχνολογίας δεν είναι ακόμη έτοιμες και υπάρχουν τομείς όπου δεν κατανοούμε πλήρως τους συμβιβασμούς που απαιτούνται για την ασφάλεια», δήλωσε ο Άλτμαν, χαρακτηρίζοντας την αρχική ανακοίνωση ως «καιροσκοπική και πρόχειρη».

Ο πόλεμος των AI Labs και το γεωπολιτικό σκηνικό

Η συμφωνία της OpenAI υπεγράφη σε μια συγκυρία ακραίας έντασης και μόλις λίγες ώρες μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει την ανταγωνίστρια Anthropic από κρατικές συμβάσεις, χαρακτηρίζοντάς την «απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η Anthropic, η οποία είχε υιοθετήσει μια πιο αυστηρή στάση σε θέματα ασφάλειας και ηθικής, βρέθηκε στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον μετά από διαφωνίες για τη χρήση των μοντέλων της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η σπουδή της OpenAI να καλύψει το κενό που άφησε η Anthropic ερμηνεύτηκε από πολλούς ως υποχώρηση από τις αρχές της «ασφαλούς ΤΝ».

Η επίπτωση ήταν άμεση καθώς χιλιάδες χρήστες στράφηκαν προς το Claude της Anthropic, οδηγώντας το στην κορυφή των app stores, σε μια σαφή ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει εύθραυστη.

Ο Άλτμαν επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, ζητώντας από το Πεντάγωνο να προσφέρει στην Anthropic τους ίδιους όρους, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την εικόνα της OpenAI ως υπεύθυνου ηγέτη στον κλάδο.