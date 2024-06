Κίνα: Το Chang'e 6 έφτασε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (vid)

Tο «Τσανγκ 6» έφτασε στον Νότιο Πόλο της Σελήνης, στο σημείο που είχε προκαθοριστεί, με στόχο - για πρώτη φορά στην ιστορία - τη συγκέντρωση υλικού από το έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής Διαστημικής Υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, καμία άλλη χώρα δεν είχε καταφέρει να στείλει διαστημικό όχημα στη συγκεκριμένη πλευρά της Σελήνης, εκτός από την Κίνα, το 2019.

Από τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν, αναμένεται να δοθούν απαντήσεις -μεταξύ άλλων- για το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος.

Το σκάφος-ανιχνευτής το οποίο εκτόξευσε η Κίνα στις αρχές Μαΐου, πρόκειται να συλλέξει δείγματα από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες, εξέλιξη που σηματοδοτεί νέο ορόσημο στην πρόοδο του φιλόδοξου διαστημικού προγράμματος της χώρας, που προσπαθεί να προφτάσει τις δυο χώρες με δεσπόζουσα θέση στο πεδίο αυτό.

Για το λόγο αυτό, το σκάφος θα χρησιμοποιήσει τρυπάνι για να συλλέξει δείγματα κάτω από την επιφάνεια, καθώς και «ρομποτικό χέρι» για να συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Το 2019, η Κίνα είχε ήδη στείλει διαστημικό όχημα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, που όμως δεν προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης -λέγεται έτσι επειδή είναι αθέατη από τη Γη, όχι επειδή δεν φθάνουν σε αυτή ακτίνες του Ήλιου-, είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την έρευνα, καθώς οι κρατήρες σε αυτή δεν έχουν καλυφθεί τόσο από αρχαίες ροές λάβας όσο αυτές της πλευράς που είναι πιο κοντινή και ορατή.

«Τα δείγματα που συλλέγει το «Τσανγκ 6» θα έχουν γεωλογική ηλικία περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ετών», εξήγησε ο Γκε Πινγκ, υποδιευθυντής του κινεζικού κέντρου εξερεύνησης της Σελήνης και διαστημικής μηχανικής.

Impressive feat by Chang'e 6 landing on the moon's far side with a key role played by the 7500N variable thrust engine. Pan Kuangzhi from CASC highlights the importance of persistence and innovation in advancing core technology. Full HD:https://t.co/Xwc5tz5CVh pic.twitter.com/Re87zgIciO