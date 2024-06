Νέο ρεκόρ για SpaceX: Εκτόξευσε 14 φορές τον Falcon 9 μέσα στον Μάιο

Η SpaceX ολοκλήρωσε ακόμα μια εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 το βράδυ της Παρασκευής, η 14η μέσα στον ίδιο μήνα, σπάζοντας ένα νέο ρεκόρ.

Falcon 9 launching 23 @Starlink satellites from Florida on our 14th launch in May. Congratulations to the entire SpaceX team on continuously raising the bar for rapid and reliable launch pic.twitter.com/3oufCIinUR