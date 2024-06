Το δικό του ρεκόρ κατέρριψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb καθώς εντόπισε τον πιο μακρινό, αλλά και αρχαιότερο γαλαξία με την ονομασία JADES-GS-z14-0.



Ο γαλαξίας εντοπίστηκε μόλις 290 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Με άλλα λόγια - αν το σύμπαν έχει ηλικία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών, αυτό σημαίνει ότι παρατηρούμε τον γαλαξία όταν το σύμπαν είχε μόλις το 2% της σημερινής του ηλικίας.

Ο Webb χρησιμοποίησε το τεράστιο κάτοπτρο πλάτους 6,5 μέτρων και τα ευαίσθητα υπέρυθρα όργανα για να κάνει την ανακάλυψη.

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ του τηλεσκοπίου ήταν ένας γαλαξίας που παρατηρήθηκε 325 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

The JADES team has found the new farthest galaxy humans have ever seen: JADES-GS-z14-0. This source, which is found at a redshift of 14.32, is so distant we're seeing it as the Universe was when it was only **290 million years old.** pic.twitter.com/LUOVqXu9Oy