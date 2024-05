NASA: Εκτοξεύτηκαν επιτυχώς οι κλιματικοί δορυφόροι

Ο πρώτος από ένα ζευγάρι κλιματικών δορυφόρων που έχουν σχεδιαστεί για να μελετήσουν τις εκπομπές θερμότητας στους πόλους της Γης για λογαριασμό της NASA βρίσκεται σε τροχιά μετά την απογείωση του πυραύλου Electron της Rocket Lab από το συγκρότημα εκτόξευσης 1 της εταιρείας στη Μάχια της Νέας Ζηλανδίας.

Η αποστολή PREFIRE (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) του οργανισμού αποτελείται από δύο δορυφόρους κύβους μεγέθους κουτιού παπουτσιών, ή CubeSats, που θα μετρήσουν την ποσότητα θερμότητας που εκπέμπει η Γη στο διάστημα από δύο από τις πιο κρύες και απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.

Every launch is spectacular, but the ones carrying satellites to enable climate science for @NASA are extra special. #ReadyAimPREFIRE successfully launched the first of two PREFIRE CubeSats to orbit, helping researchers study Earth’s heat loss to space from the polar regions.… pic.twitter.com/5ZqmVqlmu4