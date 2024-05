NASA: Αστροναύτες θα ταξιδέψουν στο διάστημα με νέο σκάφος - Τι αλλάζει στα ταξίδια

Δύο αστροναύτες της NASA πρόκειται να κατευθυνθούν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) με ένα νέο διαστημόπλοιο. Πρόκειται για το Starliner της Boeing το οποίο θα εκτοξευθεί από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, στην πρώτη του επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση.

Η αποστολή έχει αναβληθεί επί αρκετά χρόνια λόγω καθυστερήσεων στην κατασκευή του διαστημικού σκάφους. Εάν είναι επιτυχής, θα γίνει η δεύτερη ιδιωτική εταιρεία που θα μπορεί να μεταφέρει πλήρωμα από και προς τον ΔΔΣ, μαζί με τη SpaceX του Ίλον Μασκ.

Η προγραμματισμένη απογείωση έχει οριστεί για σήμερα (06/05) στις 22:34 (τοπική ώρα). Ωστόσο, η εκτόξευση αποτελεί ρίσκο για την Boeing. Η αεροπορική της δραστηριότητα βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας μιας σειράς ατυχημάτων, ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες από πρώην εργαζόμενους πως παρακάμπτονται έλεγχοι ποιότητας στα εργοστάσιά της. Επιπλέον, ο διαστημικός τομέας της εταιρείας βρίσκεται υπό έλεγχο μετά τις δυσκολίες στην ανάπτυξη του Starliner.

An Atlas Five rocket rolled out to its launch pad this weekend, ahead of carrying Boeing’s Starliner spacecraft into space with a crew on board for the first time. pic.twitter.com/GlhRPIIOlL