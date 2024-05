NASA: Ανακάλυψε νέο πλανήτη, παρόμοιο με τη Γη - Πιθανή η υποστήριξη ανθρώπινης ζωής

Η NASA ανακάλυψε έναν πλανήτη που μοιάζει με τη Γη, 40 έτη φωτός μακριά, και θα μπορούσε να είναι ένας πολλά υποσχόμενος για να φιλοξενήσει ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με την βασιλική αστρονομική εταιρεία της Βρετανίας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο εξωπλανήτης, που ονομάζεται Gliese 12 b, είναι ελαφρώς μικρότερος από τον πλανήτη μας και έχει εκτιμώμενη θερμοκρασία επιφάνειας 107 βαθμούς Φαρενάιτ (σ.σ. 41 βαθμούς Κελσίου), υποθέτοντας ότι δεν έχει ατμόσφαιρα.

Το Gliese 12 b βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης - την απόσταση από ένα αστέρι στην οποία θα μπορούσε να υπάρχει υγρό νερό σε επιφάνειες πλανητών.

Οι αστρονόμοι σχεδιάζουν τώρα να αναλύσουν τον Gliese 12b για να προσδιορίσουν εάν έχει μια ατμόσφαιρα παρόμοια με τη Γη, η οποία θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν ο εξωπλανήτης μπορεί να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία για να σχηματιστεί νερό στην επιφάνειά του - μια απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη της ζωής.

Το Gliese 12 b έχει χαρακτηριστεί ως ο «πλησιέστερος, διερχόμενος, εύκρατος, κόσμος μεγέθους Γης μέχρι σήμερα» και είναι υποψήφιος για μελλοντική εξερεύνηση από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, αξίας 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

