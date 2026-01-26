Η βρετανική startup Synthesia, η οποία αναπτύσσει πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών βίντεο για επιχειρήσεις, άντλησε 200 εκατ. δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης Series E, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 4 δισ. δολάρια, από 2,1 δισ. μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, σε αντίθεση με άλλες νεοφυείς εταιρείες ΑΙ που απέχουν ακόμη από την κερδοφορία, η Synthesia έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα επικερδές επιχειρηματικό μοντέλο στον τομέα της εταιρικής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας avatars που δημιουργούνται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεταξύ των πελατών της περιλαμβάνονται μεγάλοι όμιλοι όπως οι Bosch, Merck και SAP, ενώ τον Απρίλιο του 2025 η εταιρεία ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR).

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης, που σχεδόν διπλασίασε την αποτίμηση της εταιρείας, ηγήθηκε από υφιστάμενο επενδυτή, τη GV (Google Ventures).

Στον γύρο εισέρχονται και νέοι επενδυτές, όπως η Evantic του Matt Miller και η Hedosophia, ενώ παράλληλα η Synthesia θα προχωρήσει σε οργανωμένη δευτερογενή πώληση μετοχών εργαζομένων σε συνεργασία με το Nasdaq. Όπως διευκρινίζεται, η εταιρεία δεν οδεύει προς εισαγωγή στο χρηματιστήριο· το Nasdaq λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ιδιωτικών αγορών, διευκολύνοντας εργαζόμενους να ρευστοποιήσουν μετοχές τους.

Η Synthesia ιδρύθηκε το 2017, απασχολεί περισσότερα από 500 άτομα, διαθέτει κεντρικά γραφεία 20.000 τετραγωνικών ποδιών στο Λονδίνο και επιπλέον γραφεία στο Άμστερνταμ, την Κοπεγχάγη, το Μόναχο, τη Νέα Υόρκη και τη Ζυρίχη. Σύμφωνα με στελέχη της, τέτοιου είδους οργανωμένες δευτερογενείς συναλλαγές ενδέχεται να γίνουν συχνότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ιδιωτικές εταιρείες παραμένουν εκτός χρηματιστηρίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.