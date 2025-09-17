ΗΠΑ: Θα ξεπεράσουν τα 40 δισ. δολάρια οι επενδύσεις των Big Tech στη Βρετανία

Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν σε μια συμφωνία αναφορικά με την τεχνολογία και την ενίσχυση των δεσμών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και την πυρηνική ενέργεια, με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με επικεφαλής τη Microsoft να δεσμεύονται να επενδύσουν 42 δισ. δολάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» αποτελεί μέρος της δεύτερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η συμφωνία περιελαμβάνει κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, την επέκταση των δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και την απλοποίηση των πολιτικών πυρηνικών έργων.

Πρόσθεσε δε ότι θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την ενεργειακή ασφάλεια και στις δύο χώρες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να προσφέρει ανάπτυξη και ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της έχουν ήδη επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις δραστηριότητές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιες εταιρείες Big Tech θα επενδύσουν

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει 120.000 μονάδες επεξεργασίας γραφικών σε όλη τη Βρετανία - τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, δουλεύει πάνω στην ανάπτυξη έως και 60.000 τσιπ Grace Blackwell Ultra με την Nscale, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα συνεργαστεί με την OpenAI σε ένα βρετανικό σκέλος του γιγαντιαίου έργου Stargate της αμερικανικής εταιρείας και θα συνεργαστεί με τη Microsoft για τη δημιουργία του μεγαλύτερου υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης της Βρετανίας.

Η Microsoft δήλωσε ότι θα επενδύσει συνολικά 30 δισ. δολάρια για την επέκταση των υποδομών cloud και AI, καθώς και στον υπερυπολογιστή, ο οποίος θα βρίσκεται στο Λάφτον, στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Ο Σάτια Ναντέλα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να διασφαλίσει ότι η Αμερική θα παραμείνει ένας έμπιστος και αξιόπιστος τεχνολογικός εταίρος για τη Βρετανία. Ο πρόεδρός της, Μπραντ Σμιθ, δήλωσε ότι οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τις «σκοτεινές μέρες» πριν η ρυθμιστική αρχή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου αποσύρει την αντίθεσή της στην εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft, λέγοντας ότι αισθάνεται «τεράστια καλύτερα».

Ο Ντέιβιντ Χόγκαν, αντιπρόεδρος επιχειρήσεων της Nvidia, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επενδύσεις «θα κάνουν πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο έναν κατασκευαστή AI, όχι έναν αγοραστή AI».

Η Google ανακοίνωσε μια επένδυση 6,8 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου data center στο Γουόλθαμ Κρος, βόρεια του Λονδίνου, και συνεχιζόμενης υποστήριξης για την έρευνα AI μέσω του έργου DeepMind.

Η εταιρεία cloud computing CoreWeave δήλωσε ότι η υποστήριξή της ύψους 2 δισ. δολαρίων θα χρηματοδοτήσει ενεργειακά αποδοτικά data centers σε συνεργασία με τη σκωτσέζικη εταιρεία DataVita, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 3,4 δισ. δολάρια.

Άλλες εταιρείες που ανακοίνωσαν δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τις Salesforce, Scale AI, BlackRock , Oracle, Amazon Web Services και AI Pathfinder, με επενδύσεις που κυμαίνονται από εκατοντάδες εκατομμύρια έως αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια.