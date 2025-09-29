ΗΠΑ: Η Amazon δίνει 2,5 δισ. δολάρια για να λήξει υπόθεση συνδρομητών στο Prime

Η Amazon συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να δώσει το ποσό των 2,5 δισ. δολαρίων προς την ομοσπονδιακή επιτροπή εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), σε υπόθεση για την παραπλάνηση των πελατών που εγγράφηκαν στο Amazon Prime.

Σύμφωνα με το cnet.com, η FTC δήλωσε ότι 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια θα κατατεθούν σε ένα ταμείο για την αποζημίωση των δικαιούχων συνδρομητών, ενώ το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο δολάρια θα εισπραχθεί ως αστική ποινή. Η συμφωνία απαιτεί από την Amazon να προσθέσει μια «σαφή και ευδιάκριτη» επιλογή για την απόρριψη του Prime κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και να απλοποιήσει τη διαδικασία ακύρωσης.

«Η Amazon και τα στελέχη μας πάντα τηρούσαν τον νόμο, και αυτή η συμφωνία μας επιτρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να επικεντρωθούμε στην καινοτομία για τους πελάτες», δήλωσε ο Mark Μπλάφκιν, ανώτερος διευθυντής της Amazon.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να καταστήσουμε σαφές και απλό για τους πελάτες τόσο την εγγραφή όσο και την ακύρωση της συνδρομής τους στο Prime, και για να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στα εκατομμύρια πιστών μελών του Prime σε όλο τον κόσμο».

Η εξέλιξη ήρθε καθώς η Amazon ετοιμάζεται για το μεγάλο φθινοπωρινό event προώθησης πωλήσεων, Prime Big Deal Days.

Ο «κολοσσός» του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, αλλά δήλωσε ότι η συμφωνία του επιτρέπει να αφήσει την υπόθεση πίσω του και να προετοιμαστεί για τις εκπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου.

Η FTC κατέθεσε αγωγή κατά της Amazon το 2023, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιούσε «σκοτεινά μοτίβα» για να ωθήσει τους χρήστες να εγγραφούν στο Prime και στη συνέχεια να δυσκολεύει την ακύρωση της συνδρομής. Η FTC υποστήριξε ότι η Amazon παραβίαζε το Άρθρο 5 του Νόμου της FTC και τον Νόμο για την Αποκατάσταση της Εμπιστοσύνης των Online Αγοραστών.



«Συγκεκριμένα, η Amazon χρησιμοποίησε χειραγωγικά, καταναγκαστικά ή παραπλανητικά σχέδια διεπαφής χρήστη, γνωστά ως "σκοτεινά μοτίβα", για να παρασύρει τους καταναλωτές να εγγραφούν σε συνδρομές Prime με αυτόματη ανανέωση», ανέφερε η καταγγελία της FTC.