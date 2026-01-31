Το Instagram αναπτύσσει μια λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες να αφαιρούν τον εαυτό τους από τη λίστα «Στενοί φίλοι» κάποιου άλλου, όπως ανακοίνωσε η Meta στο TechCrunch την Παρασκευή.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχει δοκιμαστεί δημόσια ακόμα.

Η λειτουργία «Στενοί φίλοι» του κοινωνικού δικτύου επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται ιστορίες, βίντεο και δημοσιεύσεις με μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων, αντί για όλους τους ακόλουθους τους. Από την κυκλοφορία της λειτουργίας το 2018, οι χρήστες δεν είχαν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν τον εαυτό τους από τη λίστα «Στενοί φίλοι» κάποιου άλλου.

Το εσωτερικό πρωτότυπο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον μηχανικό αντίστροφης μηχανικής Alessandro Paluzzi, ο οποίος ειδικεύεται στην ανακάλυψη μη κυκλοφορημένων λειτουργιών ενώ βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Meta θα προειδοποιεί τους χρήστες ότι αν αποχωρήσουν από μια λίστα «Στενοί φίλοι», δεν θα μπορούν να δουν το περιεχόμενο της λίστας αυτού του ατόμου, εκτός αν το άτομο αυτό τους προσθέσει ξανά στη λίστα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Snapchat, ένας από τους κύριους ανταγωνιστές του Instagram, επιτρέπει ήδη στους χρήστες του να αφαιρούν τον εαυτό τους από την ιδιωτική ιστορία κάποιου — μια παρόμοια λειτουργία.

Όπως και με κάθε άλλο εσωτερικό πρωτότυπο, δεν είναι γνωστό πότε ή αν το Instagram σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη λειτουργία δημόσια.