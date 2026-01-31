Innovation Greece 7.0: Η επόμενη μέρα της καινοτομίας στην Ελλάδα

Το Συνέδριο Innovation Greece 7.0 επιβεβαίωσε ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Μακριά από γενικόλογες διακηρύξεις και τεχνολογικό ενθουσιασμό χωρίς αντίκρισμα, η εφετινή διοργάνωση κατέγραψε με σαφήνεια τη μετάβαση από την υπόσχεση στην εφαρμογή: από το τι μπορεί να γίνει, στο τι γίνεται ήδη και πώς μπορεί να κλιμακωθεί.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν συγκρότησαν ένα συνεκτικό αφήγημα για το πώς η τεχνολογία, οι επενδύσεις και τα οργανωμένα οικοσυστήματα συνεργασίας επαναπροσδιορίζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και επηρεάζουν πλέον άμεσα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η καινοτομία παρουσιάστηκε ως οριζόντιος παράγοντας μετασχηματισμού και όχι ως αυτόνομος τεχνολογικός κλάδος.

Το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την τεχνολογική πρωτοτυπία καθαυτή στη δημιουργία μετρήσιμης επιχειρηματικής και κοινωνικής αξίας. Αυτό το πλαίσιο λειτούργησε ως κοινή βάση για όλες τις επιμέρους συζητήσεις που ακολούθησαν.

Παρακολουθώντας τις εργασίες του συνεδρίου και συμμετέχοντας στις συναντήσεις στο περιθώριο του συνεδρίου, τόσο με την νέα γενιά της καινοτομίας όσο και με το οικοσύστημα που την στηρίζει καταγράψαμε τα παρακάτω κοινά συμπεράσματα:

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ψηφιοποίηση των συναλλαγών, στην ασφάλεια των συστημάτων και στην ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης. Αναδείχθηκε η σημασία σύγχρονων υποδομών που υποστηρίζουν την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια.

Οι επενδύσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα αναγνωρίστηκαν ως βασικό εργαλείο στρατηγικής. Η βιωσιμότητα δεν αντιμετωπίστηκε ως συμπληρωματικό στοιχείο, αλλά ως παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την ελκυστικότητα και τη μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε ως τεχνολογία γενικής χρήσης με εφαρμογές σε πολλούς κλάδους. Η έμφαση δόθηκε στη μετάβαση από πιλοτικές λύσεις σε ώριμα εργαλεία παραγωγικότητας, καθώς και στην ανάγκη θεσμικής θωράκισης και υπεύθυνης χρήσης.

Οι τεχνολογίες blockchain και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προσεγγίστηκαν με πιο ρεαλιστικό και επιχειρησιακό πρίσμα. Το ενδιαφέρον μετακινήθηκε από τον αρχικό ενθουσιασμό στη ρυθμιστική ωριμότητα, τη διαλειτουργικότητα και τις πραγματικές εφαρμογές στην αγορά.

Ο τουρισμός παρουσιάστηκε ως τομέας όπου η τεχνολογία λειτουργεί καταλυτικά για την αναβάθμιση της εμπειρίας, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε εξωτερικές κρίσεις.

Στον ενεργειακό τομέα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη μετάβαση σε πιο έξυπνα, ευέλικτα και αποκεντρωμένα συστήματα. Η καινοτομία συνδέθηκε άμεσα με την αποδοτικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα.

Η ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα αναδείχθηκαν ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης διαδικασιών σε βιομηχανικές, αστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, με έμφαση στη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής.

Η κυβερνοασφάλεια τοποθετήθηκε ως κρίσιμη υποδομή της ψηφιακής οικονομίας και όχι ως καθαρά τεχνικό ζήτημα. Η προστασία δεδομένων και συστημάτων συνδέθηκε με την επιχειρησιακή συνέχεια και την αξιοπιστία των οργανισμών.

Οι κλειστές θεματικές συζητήσεις ανέδειξαν τη σημασία της διασύνδεσης επιχειρήσεων, επενδυτών, ακαδημαϊκής κοινότητας και νεοφυών σχημάτων. Τονίστηκε ότι η καινοτομία παράγεται πιο αποτελεσματικά μέσα από οργανωμένα οικοσυστήματα και συνεργασίες.

Οι παρουσιάσεις ιδεών και εφαρμογών στο τέλος της διοργάνωσης υπογράμμισαν τη δυναμική που υπάρχει στο μεταίχμιο έρευνας και αγοράς, αλλά και την πρόκληση της μετατροπής της γνώσης σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το συνολικό συμπέρασμα ήταν ότι η καινοτομία αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο στρατηγικής για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταβολών

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας. Το συνέδριο που έχει γίνει πλέον θεσμός διεξάγεται σε συνεργασία με τα Panathenea και την Endeavor Greece. Συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το EKEΦΕ Δημόκριτος, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την ΕΑΤΕ, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Bayer Ηellas, το Μetavallon και το Uni.fund. Το συνέδριο διεξάγεται με την υποστήριξη του NBG Pay. Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι συνεργάτης Επικοινωνίας του Συνεδρίου.