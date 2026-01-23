Η Vimeo, η πλατφόρμα φιλοξενίας βίντεο, προχωρά σε απολύσεις μέρους του προσωπικού της παγκοσμίως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Business Insider.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον ιταλικό τεχνολογικό όμιλο Bending Spoons, ο οποίος την αγόρασε πέρυσι με συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ύψους 1,38 δισ. δολαρίων.

Η Bending Spoons επιβεβαίωσε τις απολύσεις στο Business Insider, ωστόσο δεν αποκάλυψε πόσα άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους.

Το The Verge αναφέρει ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν «μεγάλο μέρος» του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας, επικαλούμενο ανάρτηση στο LinkedIn του πρώην αντιπροέδρου της Vimeo για το Global Brand και το Creative, ο οποίος δήλωσε ότι ο ίδιος, «μαζί με μεγάλο μέρος της εταιρείας», έχει «επηρεαστεί από τις απολύσεις».

Το TechCrunch επικοινώνησε με τη Vimeo και την Bending Spoons για περισσότερες πληροφορίες.

Η Vimeo, η οποία ιδρύθηκε το 2004, έχει δυσκολευτεί να βρει τη θέση της σε έναν χώρο που κυριαρχείται από το YouTube. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει στραφεί έντονα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 2023 ανακοίνωσε σχέδια για την κυκλοφορία εργαλείων συγγραφής σεναρίων και επεξεργασίας βίντεο με τη βοήθεια AI.

Τον περασμένο Οκτώβριο, πρόσθεσε μια σειρά επιπλέον εργαλείων δημιουργών με Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιασμένων να συνδέουν το «περιεχόμενο των κινηματογραφιστών απευθείας με ροές εργασίας AI».

Τα τελευταία χρόνια, η Bending Spoons έχει εξαγοράσει και άλλες γνωστές τεχνολογικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων οι Meetup, Evernote και WeTransfer.