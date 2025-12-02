Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι παγκόσμιοι τεχνολογικοί «κολοσσοί», από την Nvidia έως την Google και την Microsoft, βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για κρίσιμα καταναλωτικά προϊόντα, κατά που μπορεί να επιφέρει αύξηση στις τιμές για smartphones και άλλα διαδεδομένα gadget.

Σύμφωνα με το CNBC, η «έκρηξη» της Τεχνητής Νοημοσύνης και των data centers απαιτούν τσιπ από προμηθευτές, όπως η Nvidia, η οποία βασίζεται σε πολλά διαφορετικά εξαρτήματα και εταιρείες για να δημιουργήσει τις περιζήτητες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της.

Πολλά τμήματα της αλυσίδας εφοδιασμού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η παραγωγή εξαρτημάτων που είναι ζωτικής σημασίας για μερικά από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης στον κόσμο. Τα εξαρτήματα αυτά σημειώνουν τεράστια αύξηση στις τιμές, απειλώντας με αύξηση των τιμών του τελικού προϊόντος και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε έλλειψη ορισμένων συσκευών.

Ο επικεφαλής της Alibaba, Έντι Γου, ανέφερε πως υπάρχει έλλειψη σε όλους τους κατασκευαστές ημιαγωγών, τσιπ μνήμης και συσκευών αποθήκευσης, όπως σκληροί δίσκοι και πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει δύο έως τρία χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνα της Bain & Company, καταγράφεται έλλειψη σκληρών δίσκων, ή HDD, που αποθηκεύουν δεδομένα. Οι HDD χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων. Με τα HDD να έχουν φτάσει στο όριο της χωρητικότητας τους, αυτές οι εταιρείες έχουν στραφεί στη χρήση μονάδων SSD (solid-state drives), ενός άλλου τύπου συσκευής αποθήκευσης.

Ωστόσο, αυτές οι μονάδες SSD είναι βασικά εξαρτήματα για τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.

Το άλλο μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε έναν τύπο τσιπ που ανήκει στην κατηγορία της μνήμης και ονομάζεται δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης ή DRAM. Τα τσιπ της Nvidia χρησιμοποιούν μνήμη υψηλού εύρους ζώνης, η οποία είναι ένας τύπος τσιπ που στοιβάζει πολλαπλά ημιαγωγικά DRAM.

Οι τιμές των μνημών έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της τεράστιας ζήτησης και της έλλειψης προσφοράς. Η Counterpoint Research δ αναμένει αύξηση των τιμών των μνημών κατά 30% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και κατά 20% στις αρχές του 2026. Ακόμη και μικρές ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των μνημών. Και λόγω της ζήτησης για HBM (High Bandwidth Memory) και GPU, οι κατασκευαστές τσιπ δίνουν προτεραιότητα σε αυτά έναντι άλλων τύπων ημιαγωγών.

«Η DRAM αποτελεί σίγουρα ένα εμπόδιο, καθώς οι επενδύσεις στην AI συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, με τους κατασκευαστές τσιπ να δίνουν προτεραιότητα στα HBM», δήλωσε ο Μ.Σ. Χουάνγκ της Counterpoint

«Ανισορροπίες της τάξης του 1-2% μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις των τιμών και βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτός φτάνει το 3% αυτή τη στιγμή – αυτό είναι πολύ σημαντικό».