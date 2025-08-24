Techcrunch

Σε νέα ανάρτησή της στο ιστολόγιο, η OpenAI προειδοποιεί για «μη εξουσιοδοτημένες ευκαιρίες» επένδυσης που προσφέρουν πρόσβαση στην OpenAI μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs - Special Purpose Vehicles).

«Σας προτρέπουμε να είστε προσεκτικοί αν έρθετε σε επαφή με εταιρεία που ισχυρίζεται ότι έχει πρόσβαση στην OpenAI, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης συμμετοχής σε SPV που προσφέρει έκθεση στην εταιρική αξία της OpenAI», αναφέρει η εταιρεία.

Η OpenAI αναγνωρίζει ότι «δεν είναι κάθε προσφορά μετοχών της OpenAI προβληματική», αλλά τονίζει πως ορισμένες εταιρείες μπορεί να «προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς μεταβίβασης» που έχει θέσει η ίδια.

«Αν συμβαίνει αυτό, η πώληση δεν θα αναγνωριστεί και δεν θα έχει καμία οικονομική αξία για εσάς», υπογραμμίζει η εταιρεία.

Οι επενδυτές έχουν στραφεί όλο και περισσότερο στα SPVs, τα οποία συγκεντρώνουν κεφάλαια για μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ανερχόμενες startup - ειδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, αρκετοί επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου (VCs) έχουν επικρίνει τα SPVs ως «μέσα για τουρίστες-κορόιδα», δηλαδή άτομα χωρίς σοβαρή εμπλοκή στον χώρο.

Σύμφωνα με το Business Insider, η OpenAI δεν είναι η μόνη μεγάλη AI εταιρεία που προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση SPVs: η Anthropic φέρεται να είπε στην Menlo Ventures ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει δικά της κεφάλαια, και όχι SPV, για να επενδύσει στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης.