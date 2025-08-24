Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Το Προπονητήριο Μαχητικών Αθλημάτων στη Γαλήνη, το Πολιτιστικό Κέντρο στον Δρυμό, ο νέος δρόμος στη Νεοχωρούδα, καθώς και η ολοκλήρωση των μελετών για τον κόμβο Μονολόφου, είναι τα έργα που ξεχωρίζει ως σημαντικότερα, ανάμεσα σε δεκάδες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο του, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, στη συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα.

Ο κ. Τσακίρης επισημαίνει ότι δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση η διοίκηση ενός Δήμου με τόσες ανομοιογένειες όπως ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ο οποίος απαρτίζεται από αστική περιοχή με αγροτικές και ορεινές εκτάσεις. «Είμαστε παντού, ακούμε τους πάντες, καταγράφουμε και υλοποιούμε», λέει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημειώνει με νόημα ότι μπορεί να μην περνούν όλα από το χέρι ενός δημάρχου, όμως όλα πρέπει να περνούν από το μυαλό του.

