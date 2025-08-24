ΔΕΘ: Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανάπλαση - Ώρα αποφάσεων και ανακοινώσεων

Αντίστροφα μετρά η ΔΕΘ για τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση η οποία εγκαινιάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1926. Ωστόσο, φέτος γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της το 1925 και αγωνιά για το μέλλον της.

Στο πλαίσιο αυτό -και... ελλείψει Τιμώμενης Χώρας- ο χαρακτήρας της φετινής 89ης ΔΕΘ θα είναι επετειακός, αφιερωμένος στα 100 χρόνια από τότε που μπήκαν οι υπογραφές για τη «γέννηση» της Έκθεσης η οποία αποτέλεσε σύμβολο της Θεσσαλονίκης και ένα από τα πλέον δυνατά assets της πόλης.

