Σύμφωνα με τους αναλυτές της Bernstein, η Meta Platforms ενδέχεται να ξεπεράσει την Google στα έσοδα από ψηφιακή διαφήμιση μέχρι το 2026, τονίζοντας την ισχύ της πρόσφατης ανάπτυξης της Meta και τη στρατηγική της θέση στην αγορά.

«Αυτή η χρονιά δεν αφορά τόσο τα γενικά καλά αποτελέσματα της Google, όσο το πόσο εντυπωσιακή ήταν η απόδοση των διαφημίσεων της Meta», ανέφεραν οι αναλυτές σε σημείωμά τους για τις τάσεις του δεύτερου τριμήνου.

Η ανάπτυξη της Meta, όπως σημείωσαν, είναι «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα» δεδομένων των βελτιώσεων τόσο στην αλληλεπίδραση των χρηστών όσο και στην απόδοση των διαφημίσεων.

Στο τρίμηνο Ιουνίου, η Meta κατείχε περίπου το 0,45 δολάριο από κάθε επιπλέον δολάριο ψηφιακής διαφήμισης, κερδίζοντας 200 μονάδες βάσης από το 35% μερίδιο αγοράς του προηγούμενου έτους, εκτιμά η Bernstein.

Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις, «η Meta είναι σε πορεία να ξεπεράσει την Google Search σε έσοδα από διαφημίσεις μέχρι το τέλος του 2026», ανέφεραν οι αναλυτές.

Η εταιρεία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, την οποία ενίσχυσαν οι εντυπώσεις και η αλληλεπίδραση των χρηστών. Στη Βόρεια Αμερική, η ανάπτυξη των εντυπώσεων της Meta επιταχύνθηκε στο 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποστηριζόμενη από τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που ενίσχυσαν την αλληλεπίδραση των χρηστών.

Η Google, από την άλλη, είδε την ανάπτυξη των πληρωμένων κλικ να αυξάνεται στο 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 2% το προηγούμενο τρίμηνο, κάτι που, σύμφωνα με την Bernstein, «καθυστέρησε τις ανησυχίες για την αναστάτωση που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη για τουλάχιστον ένα τρίμηνο».

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Meta, το Pinterest και το Reddit κατέγραψαν ισχυρά αποτελέσματα στην Ευρώπη, ενώ οι διαφημιστές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) μείωσαν τις δαπάνες τους στις ΗΠΑ λόγω των αλλαγών στους δασμούς και τις εμπορικές συμφωνίες.

Ωστόσο, η Bernstein σημείωσε ότι οι δαπάνες για διαφημίσεις στην περιοχή APAC ήταν υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όταν ληφθούν υπόψη οι παγκόσμιες τοποθετήσεις.

Οι αναλυτές τόνισαν ότι ο ευρύτερος τομέας του διαδικτύου έχει ανακτήσει την προτίμηση των επενδυτών χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα ψηφιακής διαφήμισης, με την Meta «να ηγείται της προσπάθειας που δείχνει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων θα μπορούσαν να είναι νικητές στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς βρίσκουμε όλο και περισσότερες ώρες ελεύθερου χρόνου».