Η Κίνα κάλεσε τις επιχειρήσεις της να μην χρησιμοποιούν τα μικροτσίπ H20 της Nvidia μετά από τη συμφωνία που ανακοίνωσε η εταιρεία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η εξέλιξη περιπλέκει τις προσπάθειες της Nvidia να ανακτήσει τα δισεκατομμύρια που έχασε από την Κίνα, καθώς και την πρωτοφανή προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μετατρέψει αυτές τις πωλήσεις σε έκτακτα έσοδα για το αμερικανικό κράτος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κινεζικές αρχές έστειλαν ειδοποιήσεις σε μια σειρά εταιρειών αποθαρρύνοντας τη χρήση των λιγότερο προηγμένων ημιαγωγών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν ευαίσθητες πληροφορίες.

Η σχετική οδηγία ήταν ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τη χρήση των H20 για οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με την κυβέρνηση ή την εθνική ασφάλεια από κρατικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές εταιρείες.

Εκτός από την Nvidia, η συνολική πίεση του Πεκίνου επηρεάζει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Advanced Micro Devices, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους, αν και δεν είναι σαφές εάν κάποια επιστολή αναφερόταν συγκεκριμένα στο τσιπ MI308 της AMD.

Και οι δύο εταιρείες εξασφάλισαν πρόσφατα την έγκριση της Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των πωλήσεων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης χαμηλότερης κατηγορίας στην Κίνα, με τον αμφιλεγόμενο και νομικά αμφισβητήσιμο όρο ότι θα παραχωρήσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των σχετικών εσόδων.

Τώρα, η Nvidia και η AMD αντιμετωπίζουν την πρόκληση ότι οι Κινέζοι πελάτες τους βρίσκονται υπό την πίεση του Πεκίνου να μην προχωρήσουν σε αυτές τις αγορές.

To Reuters υπενθυμίζει ότι η Nvidia ανέφερε τον Ιούλιο ότι τα προϊόντα της δεν διαθέτουν «πίσω πόρτες» που θα επέτρεπαν την απομακρυσμένη πρόσβαση ή τον έλεγχο, μετά την έκφραση ανησυχιών από την Κίνα σχετικά με πιθανούς κινδύνους ασφαλείας στο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H20 της εταιρείας.