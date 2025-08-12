Ο «πόλεμος» των microchips: Ο ρόλος των Nvidia - AMD στις μαζικές πωλήσεις ημιαγωγών στην Κίνα

Η συμφωνία της Nvidia και της Advanced Micro Devices για την απόδοση του 15% από τις πωλήσεις τσιπ που κάνουν στην Κίνα προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε ως «άνευ προηγουμένου» από τα μεγάλα media του εξωτερικού.

Το εν λόγω δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε πως Nvidia θα μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις του τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παραδώσει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα του MI308, προσθέτοντας πως καμία αμερικανική εταιρεία δεν έχει συμφωνήσει ποτέ να καταβάλει μέρος των εσόδων της για να αποκτήσει άδειες εξαγωγής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτησε τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα τον Απρίλιο, αλλά η Nvidia ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ξαναρχίσει τις πωλήσεις και ότι ελπίζει να ξεκινήσει σύντομα τις παραδόσεις.

Υπενθυμίζεται πως προ εβδομάδων ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Χουάνγκ είχε μιλήσει ανοιχτά κατά των περιορισμών στις εξαγωγές των τσιπ, λέγοντας πως αυτοί θα ζημίωναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις και θα ενίσχυαν ανταγωνιστές, όπως η Huawei.

Η σημασία της κινεζικής αγοράς

Σημειώνεται πως η ασιατική χώρα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά και για τις δύο εταιρείες.

Η Nvidia πραγματοποίησε έσοδα 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 26 Ιανουαρίου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 13% των συνολικών πωλήσεων.

Η AMD ανέφερε έσοδα 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα για το 2024, ποσό που αντιπροσωπεύει το 24% των συνολικών εσόδων.

Μιλώντας για τα χρήματα που θα μπορούσε να κερδίζει η αμερικανική κυβέρνηση από τις δύο εταιρείες, το Bloomberg εκτίμησε πως από τις πωλήσεις της Nvidia οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «μαζέψουν» 1 δισ. δολάρια.

Από την AMD το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 700 εκατ. δολάρια

Προέχουν τα χρήματα ή η ασφάλεια;

Η συμφωνία Nvidia και AMD έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων εμπορικών συγκρούσεων που έχουν οι δύο χώρες και καθώς ενισχύεται η ζήτηση για τα τσιπ στα οποία «πατάει» η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται στα ζητήματα ασφαλείας καθώς αναλυτές έχουν μιλήσει για τα ρίσκα προς την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ από τις πωλήσεις των τσιπ στην Κίνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, τον Ιούλιο προσπάθησε να διασκεδάσει αυτές τις ανησυχίες, λέγοντας πως τα H20 της Nvidia είναι τα «τέταρτα» καλύτερα τσιπ στον κόσμο και όχι η κορυφαία επιλογή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πώληση του H20 και ισοδύναμων τσιπ έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Οι απόψεις του Λούτνικ δέχονται επικρίσεις μετά από τη συμφωνία. Ο Τζέικομπ Φελντγκόις, ερευνητής στο Κέντρο Ασφάλειας και Αναδυόμενων Τεχνολογιών, δήλωσε στο Bloomberg πως η συμφωνία κινδυνεύει να ακυρώσει την αιτιολογία της εθνικής ασφάλειας για τους ελέγχους των εξαγωγών των ΗΠΑ.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ενδέχεται να μην πιστέψουν τους ισχυρισμούς των Αμερικανών πολιτικών «εάν είναι διατεθειμένοι να ανταλλάξουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας με οικονομικές παραχωρήσεις» συμπλήρωσε ο Φελντγκόις.

«Είναι ένα στρατηγικό διαπραγματευτικό ατού» που ενισχύει τον έλεγχο της Ουάσιγκτον σε έναν κρίσιμο τεχνολογικό τομέα κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Κίνα, δήλωσε η Χέμπε Τσεν, αναλύτρια της Vantage Markets.

«Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το εμπόδιο για την είσοδο των τσιπ στην Κίνα πιθανότατα θα αποτρέψει την Nvidia και την AMD από την περαιτέρω επέκτασή τους στην μεγαλύτερη αγορά εισαγωγής τσιπ στον κόσμο, ενώ θα δώσει στους τοπικούς Κινέζους παραγωγούς ένα σαφές πλεονέκτημα για να κατακτήσουν μερίδιο αγοράς και να επιταχύνουν την καινοτομία στον εγχώριο τομέα των τσιπ και των ημιαγωγών.

O Τζέφ Γκερτζ, ανώτερος ερευνητής στο Center for New American Security, εμφανίστηκε επικριτικός, μιλώντας στο Reuters.

«Είτε η πώληση τσιπ H20 στην Κίνα αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, οπότε δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εξ αρχής, είτε δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, οπότε γιατί επιβάλλουμε αυτόν τον επιπλέον φόρο στην πώληση;» σημείωσε ο ίδιος.

«Αυτό που βλέπουμε είναι στην ουσία η νομισματοποίηση της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να πληρώνουν την αμερικανική κυβέρνηση για να έχουν το δικαίωμα να εξάγουν. Αν αυτό ισχύει, τότε έχουμε εισέλθει σε έναν νέο και επικίνδυνο κόσμο» ανέφερε στο Bloomberg ο Στίβεν Όλσον, πρώην διαπραγματευτής εμπορίου των ΗΠΑ.