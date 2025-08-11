Συμφωνία Nvidia και AMD για απόδοση του 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα στις ΗΠΑ

Η Nvidia και η AMD συμφώνησαν να καταβάλουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις στην Κίνα προηγμένων υπολογιστικών τσιπ, όπως το H20 της Nvidia που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε σταματήσει τον Απρίλιο τις πωλήσεις του H20 στην Κίνα. Ωστόσο, η Nvidia ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν την επανέναρξη των πωλήσεων, με στόχο την άμεση επανέναρξη των παραδόσεων.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Υπουργείο Εμπορίου έχει αρχίσει να εκδίδει άδειες για την πώληση του H20 στην Κίνα.

Σε ερώτηση αν η Nvidia είχε συμφωνήσει να αποδώσει το 15% των εσόδων της στις ΗΠΑ, εκπρόσωπος της εταιρείας απάντησε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές». Πρόσθεσε: «Ενώ δεν έχουμε αποστείλει H20 στην Κίνα εδώ και μήνες, ελπίζουμε ότι οι κανόνες ελέγχου εξαγωγών θα επιτρέψουν στην Αμερική να ανταγωνιστεί στην Κίνα και διεθνώς».

Σύμφωνα με τους Financial Times, που μετέδωσαν πρώτοι την είδηση, η συμφωνία ήταν προϋπόθεση για την έκδοση αδειών εξαγωγής των ημιαγωγών τους, περιλαμβανομένων των τσιπ MI308 της AMD. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα.

Η Κίνα αποτελεί σημαντική αγορά για τις δύο εταιρείες. Η Nvidia είχε έσοδα 17 δισ. δολαρίων από την Κίνα στο οικονομικό έτος που έληξε στις 26 Ιανουαρίου, ποσοστό 13% των συνολικών της πωλήσεων. Η AMD είχε έσοδα 6,2 δισ. δολαρίων από την Κίνα το 2024, που αντιστοιχούν στο 24% των συνολικών της εσόδων.

«Είναι τρελό», σχολίασε ο Τζεφ Γκερτζ, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, ένα ανεξάρτητο think tank με έδρα την Ουάσινγκτον. «Ή η πώληση του H20 στην Κίνα αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, οπότε δεν θα έπρεπε να γίνεται εξαρχής, ή δεν αποτελεί, οπότε γιατί επιβάλλεται αυτή η πρόσθετη ποινή;».

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επανέναρξη των πωλήσεων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες.

Χαρακτήρισε το H20 ως το «τέταρτο καλύτερο τσιπ» της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ κινεζικές εταιρείες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία, έστω και αν η πιο προηγμένη παραμένει υπό καθεστώς απαγόρευσης εξαγωγών.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρεί πως η πώληση του H20 και ισοδύναμων τσιπ απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ή πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία, αλλά η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με τον νόμο.

Ο Άλασντερ Φίλιπς-Ρόμπινς, πρώην σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, επέκρινε την κίνηση: «Αν η αναφορά είναι ακριβής, υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση ανταλλάσσει την προστασία της εθνικής ασφάλειας με έσοδα για το Υπουργείο Οικονομικών».