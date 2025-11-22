Η Huawei διευκολύνει τις αθλητικές δραστηριότητες για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων

Ο κινεζικός τεχνολογικός «κολοσσός» της Huawei θα καταστήσει διαθέσιμη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, μία έκδοση της τεχνολογίας φορέσιμων συσκευών που διαθέτει, με λειτουργίες υγείας και υποστήριξης αθλητικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

Συγκεκριμένα, ο Τσου Πινγκ πρόεδρος του τμήματος επιχειρησιακού μάρκεντιγκ και υπηρεσιών πωλήσεων της Huawei δήλωσε ότι η καινοτόμα προσέγγιση του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν μία έμπνευση του προέδρου της Ασιατικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων Ματζίντ Ρασέντ.

«Μετά από έρευνα σε βάθος αναπτύξαμε αυτή τη λειτουργία πρόσβασης σε επιστημονικά δεδομένα με την καταγραφή της αθλητικής προσπάθειας, της διάρκειας του χρόνου των αθλητικών ασκήσεων, αλλά και της κατανάλωσης θερμίδων, ώστε οι χρήστες των αναπηρικών αμαξιδίων να διευκολυνθούν στις αθλητικές δραστηριότητες τους», σημείωσε.

Οι εξαγωγές συσκευών φορέσιμης τεχνολογίας της Huawei έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια μονάδες κατά τη φετινή χρονιά, κατατάσσοντας την στην πρώτη θέση παγκοσμίως για το πρώτο εξάμηνο, με ηγετική θέση σε περισσότερες από 20 αγορές.