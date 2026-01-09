Η ΕΕ σκέφτεται να αυξήσει τις νομικές ευθύνες του WhatsApp της Meta για το επιβλαβές περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επανακατηγοριοποιήσει την υπηρεσία WhatsApp της Meta προκειμένου να την καταστήσει πιο υπεύθυνη για την καταπολέμηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Επιτροπή εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο να χαρακτηρίσει το WhatsApp ως «πολύ μεγάλη πλατφόρμα», κάτι που θα αυξήσει τις νομικές ευθύνες της για την αντιμετώπιση επιβλαβών περιεχομένων, αφού τον Φεβρουάριο του 2025 η πλατφόρμα δημοσίευσε τον αριθμό των χρηστών της,που υπερβαίνει το όριο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

«Δεν θα απέκλεια μια μελλοντική χαρακτηρισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τόμας Ρενιέ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.