Η ΕΕ αποφασίζει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου για το deal της Google με την Wiz, αξίας 32 δισ. δολαρίων

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία θα αποφασίσουν έως τις 10 Φεβρουαρίου εάν θα εγκρίνουν την εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Wiz από την Gogogle αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία της, σύμφωνα με μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Alphabet (μητρική της Google) ανακοίνωσε τη συμφωνία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, καθώς διπλασιάζει τις επενδύσεις της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να ενισχύσει το πλεονέκτημά της στον αγώνα του cloud computing έναντι της Amazon και της Microsoft.

Τα τελευταία χρόνια, οι συναλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας έχουν υποβληθεί σε εντατική ρυθμιστική εξέταση λόγω ανησυχιών ότι οι κυρίαρχες εταιρείες ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δύναμή τους στην αγορά.

Η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της ΕΕ, μπορεί είτε να εγκρίνει τη συναλλαγή με ή χωρίς να απαιτήσει παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, είτε να ξεκινήσει πλήρη έρευνα εάν έχει σοβαρές ανησυχίες.

Η εξαγορά έλαβε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.