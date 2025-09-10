Η βρετανική BAE Systems θέλει να λανσάρει τα πρώτα αυτόνομα υποβρύχια μέχρι το 2026

Η βρετανική BAE Systems ότι στοχεύει να διαθέσει στην αγορά ένα αυτόνομο υποβρύχιο έως το 2026, όπως μετέδωσε την Τρίτη το Reuters.

Η BAE δοκίμασε με επιτυχία το υποβρύχιο Herne πέρυσι και ανακοίνωσε στην έκθεση όπλων DSEI την Τρίτη ότι υπέγραψε 10ετή συμφωνία με τον καναδικό συνεργάτη Cellula Robotics, με στόχο να έχουν ένα προϊόν «έτοιμο για την αγορά» μέχρι το τέλος του 2026.

Το Herne θα είναι το πρώτο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που θα κυκλοφορήσει η BAE στην αγορά.

Ο Σκοτ Τζέιμισον, διευθύνων σύμβουλος της BAE Systems Maritime & Land Defence Solutions, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η BAE θα μπορεί να κατασκευάσει 10-20 υποβρύχια το 2027.

«Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορες χώρες και αντιπροσωπείες», δήλωσε στο περιθώριο της εκδήλωσης, προσθέτοντας ότι η Βρετανία, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης είναι όλες πιθανές πελάτισσες.

Είπε ότι πολλά ναυτικά χωρών της Δύσης έχουν συνειδητοποιήσει την αναδυόμενη απειλή κάτω από τη θάλασσα. Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, για παράδειγμα, βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό μετά από μια σειρά διακοπών ρεύματος, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και αγωγών φυσικού αερίου από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Το μίνι υποβρύχιο Herne θα σχεδιαστεί για να λειτουργεί με παραδοσιακά υποβρύχια και θα μπορεί να υποστηρίζει ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και να αναλαμβάνει μυστική παρακολούθηση και να βοηθά στην προστασία της υποβρύχιας υποδομής.

Ο Τζέιμισον είπε ότι, ενώ υπάρχουν ήδη μη επανδρωμένα υποβρύχια διαθέσιμα προς πώληση, αυτά τείνουν να προορίζονται για εμπορικούς και όχι για στρατιωτικούς πελάτες και είναι τηλεχειριζόμενα, αντί να είναι πλήρως αυτόνομα.

«Διαθέτουμε ένα στρατιωτικό σύστημα πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και επικοινωνίας, το οποίο, πιστεύω, μας ξεχωρίζει όσον αφορά τον συνδυασμό», είπε.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης ζήτησης για αυτόνομα συστήματα, η BAE ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη μια συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο όπλων Lockheed Martin για την ανάπτυξη ενός νέου αυτόνομου αεροπορικού συστήματος χωρίς πλήρωμα.

Ο Τζέιμισον αρνήθηκε να σχολιάσει το κόστος του κάθε συστήματος, αλλά είπε σε μια παρουσίαση ότι ο στόχος της Herne ήταν να εξισορροπήσει την προσιτή τιμή με την απόδοση.