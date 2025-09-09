Η Apple ετοιμάζεται να παρουσιάσει την Τρίτη, στις 20:00, τα νέα της προϊόντα στο πολυαναμενόμενο hardware event με τίτλο «Awe dropping».

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Apple Park στο Κουπερτίνο και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestream από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η νέα σειρά iPhone 17, με το βλέμμα στραμμένο στο φημολογούμενο iPhone 17 Air.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να αντικαταστήσει την έκδοση Plus και να αποτελέσει το πιο λεπτό iPhone που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

What to expect from the iPhone 17 lineup 🔥



Apple will officially announce the new iPhones on Tuesday at the #AppleEvent pic.twitter.com/t10bPcCQl0 — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2025

Η βασική έκδοση του iPhone 17 φέρεται να έρχεται με μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης 120Hz – σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τα τρέχοντα 60Hz – καθώς και μπροστινή κάμερα 24MP.

Αλλαγές περιμένουμε και στο iPhone 17 Pro, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για νέο σχεδιασμό στο πίσω μέρος: Αντί για το γνωστό τετράγωνο module, η κάμερα θα φιλοξενείται σε μια ορθογώνια «μπάρα» που θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος της συσκευής, με το φλας και τον αισθητήρα lidar στα δεξιά.

The wait for Apple iPhone 17 is over, the big launch will happen in a few minutes today.



Which color is good for iPhone17.#iPhone17 fan like this post ❤️



What is going to be different this time??#AppleEvent ।।Apple।। #iPhone17Pro pic.twitter.com/ZG0x0GUf4v — Mukesh Bangra (चौधरी) (@MukeshBangra12) September 9, 2025

Πέρα από τα iPhone, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει την τρίτη γενιά των Apple Watch Ultra και SE, το Apple Watch Series 11, καθώς και τα AirPods Pro 3 με βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου.

Τέλος, το event πιθανότατα θα περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες για το iOS 26, το οποίο εισάγει τη φρέσκια διεπαφή Liquid Glass, προσφέροντας πιο «διάφανο» και μοντέρνο look.