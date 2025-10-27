Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας από την Τρίτη, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να περιορίσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει την αύξηση των προσλήψεων προσωπικού που είχε πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Reuters.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Amazon, που ανέρχεται σε 1,55 εκατομμύρια εργαζομένους, αλλά σε περίπου 10% των 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων στην ιστορία της εταιρείας από τότε που 27.000 θέσεις είχαν καταργηθεί στα τέλη του 2022.

Εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια σε μικρότερης κλίμακας απολύσεις σε διάφορα τμήματα, μεταξύ των οποίων τα devices, οι επικοινωνίες και το podcasting.

Οι περικοπές που ξεκινούν αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επηρεάσουν πολλούς τομείς, όπως τους ανθρώπινους πόρους (γνωστούς εσωτερικά ως People Experience and Technology), τα devices and services και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι διευθυντές των τμημάτων που θα επηρεαστούν κλήθηκαν τη Δευτέρα να παρακολουθήσουν εκπαίδευση για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό μετά τις ειδοποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να αποσταλούν μέσω email το πρωί της Τρίτης.

Σημειώνεται ότι, η μετοχή της Amazon σημείωσε άνοδο 1,5% στα 227,53 δολάρια, ενώ η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.