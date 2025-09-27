HSBC: Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στα χρονικά την κβαντική πληροφορική σε λειτουργία αγορών

Η HSBC ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι πέτυχε μια παγκόσμια πρωτιά στην εφαρμογή της κβαντικής πληροφορικής στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Wall Street για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο χρησιμοποίησε τον πιο προηγμένο κβαντικό επεξεργαστή Heron της International Business Machines (IBM) για να επιτύχει βελτίωση 34% στην πρόβλεψη της πιθανότητας διαπραγμάτευσης ενός ομολόγου σε μια δεδομένη τιμή.

Η HSBC και ο αμερικανικός τεχνολογικός «κολοσσός» εφάρμοσαν την κβαντική επεξεργασία σε ένα ανώνυμο σύνολο δεδομένων διαπραγμάτευσης ευρωπαϊκών ομολόγων και διαπίστωσαν ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Είναι η πρώτη φορά που μια τράπεζα χρησιμοποιεί πραγματικές συναλλαγές σε μεγάλη κλίμακα για να αποδείξει το πλεονέκτημα που προσφέρει η αναδυόμενη τεχνολογία, η οποία μέχρι σήμερα ήταν σε μεγάλο βαθμό προνόμιο της ακαδημαϊκής έρευνας και των εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών. Είναι το επόμενο μέτωπο που εταιρείες όπως η Alphabet, η IBM και η Microsoft επιδιώκουν να κατακτήσουν επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια, αν και ο δρόμος προς τις πρακτικές εφαρμογές φαίνεται να είναι μακρύς.

«Είναι αυτή η "στιγμή Σπούτνικ" για την κβαντική τεχνολογία; Η διαίσθησή μου λέει ναι», δήλωσε ο Φιλίπ Ινταλούρα, επικεφαλής της ομάδας κβαντικών τεχνολογιών στην HSBC, αναφερόμενος στο κρίσιμο γεγονός που πυροδότησε τον διαστημικό αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

«Θα δημιουργήσει μια έντονη δραστηριότητα», καθώς και άλλοι εντείνουν τις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, πρόσθεσε.