Η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνα για το Grok του Ίλον Μασκ - Στο επίκεντρο οι παράνομες εικόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινήσει διαδικασία κατά του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok του Ίλον Μασκ βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), μετέδωσε τη Δευτέρα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με την Handelsblatt, τα αυστηρότερα μέτρα έχουν ως στόχο να υποχρεώσουν την εταιρεία xAi του Μασκ να αποσπάσει το chatbot από την ΕΕ.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε η Ιρλανδή ευρωβουλευτής, Ρετζίνα Ντόχερτι, αναφέροντας πως η έρευνα σχετίζεται με την παραγωγή ακατάλληλου φωτογραφικού περιεχομένου από το Grok.

«Χαιρετίζω την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Όταν προκύπτουν αξιόπιστες αναφορές για χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο που βλάπτει γυναίκες και παιδιά, είναι απαραίτητο να εξεταστεί και να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση η νομοθεσία της ΕΕ», δήλωσε η Ντόχερτι.

Υπενθυμίζεται πως το Grok έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» της Βρετανίας και άλλων χωρών ανά τον κόσμο σχετικά με το κατά πόσο το chatbot χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων και φωτογραφιών που δεν έχουν τη συγκατάθεση των χρηστών, με το Λονδίνο να κατηγορεί την πλατφόρμα για διακινδύνευση ανηλίκων.

Νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο η Κομισιόν ανέφερε ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και μοιράστηκαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) του Μασκ ήταν παράνομες και αποτρόπαιες, προσθέτοντας τη φωνή της στον χορό των καταδικών σε όλο τον κόσμο.

Η Ντόχερτι ότι οι εικόνες αποκάλυψαν ευρύτερες αδυναμίες στον τρόπο ρύθμισης και επιβολής των αναδυόμενων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφείς κανόνες για την προστασία των ανθρώπων στο διαδίκτυο. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να έχουν πρακτική σημασία, ειδικά όταν ισχυρές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ΕΕ δεν είναι υπεράνω του νόμου», πρόσθεσε.