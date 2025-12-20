Γράφει ιστορία η Blue Origin: Επιβάτης με αναπηρικό αμαξίδιο θα ταξιδέψει για πρώτη φορά στο διάστημα (vid)

Ένας πύραυλος της Blue Origin θα εκτοξευθεί σύντομα με έναν ασυνήθιστο επιβάτη, σε μια ιστορική στιγμή που κατέστη δυνατή χάρη σε έναν πρώην υψηλόβαθμο υπάλληλο του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της εταιρείας.

Η Μικαέλα Μπέντχάουζ, μηχανικός αεροδιαστημικής και μηχανοτρονικής στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, θα συμμετάσχει στην αποστολή, γνωστή ως NS-37, και θα γίνει η πρώτη χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου που θα ταξιδέψει στο διάστημα.

Αυτή η άνευ προηγουμένου ευκαιρία προέκυψε μετά από μια συνάντηση μεταξύ της Benthaus και του Χανς Κένινγκσμαν, πρώην στελέχους της SpaceX — του κύριου ανταγωνιστή της Blue Origin.

Ο Κένινγκσμαν, όπως και η Μπέντχάουζ, είναι Γερμανός, και οι δύο τους συζητούσαν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Μόναχο πέρυσι, όταν η Benthaus αναρωτήθηκε φωναχτά αν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιήσει το όνειρό της για διαστημική πτήση, παρά το τραύμα στη σπονδυλική στήλη που την είχε αφήσει ανίκανη να περπατήσει.

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Οι δυο τους θα πετάξουν ως ομάδα, μαζί με τέσσερις άλλους επιβάτες, με τον πύραυλο New Shepard της Blue Origin.

Παρόμοιες πτήσεις έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμής περισσότερους από 80 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της Blue Origin Jeff Bezos, της τραγουδίστριας Katy Perry και του διάσημου ηθοποιού του «Star Trek» William Shatner, σε 10λεπτα ταξίδια στα όρια του διαστήματος — ταξιδεύοντας αρκετά ψηλά ώστε να ξεπεράσουν τη γραμμή Kármán, η οποία είναι μια κοινή διαχωριστική γραμμή για το διάστημα που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

«Όταν ο Hans μου είπε, «Η Blue είναι ενθουσιασμένη με αυτό», εγώ απάντησα, «Είσαι σίγουρος; Είσαι σίγουρος ότι τους κατάλαβες σωστά;»», είπε η Μπέντχάουζ στο CNN την Τρίτη. «Πάντα ήθελα να πάω στο διάστημα, αλλά ποτέ δεν το θεώρησα κάτι που θα μπορούσα πραγματικά να κάνω».