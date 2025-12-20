24ωρη πιλοτική λειτουργία απόψε για το Μετρό και 6+1 λεωφορειακές γραμμές – Τι δηλώνει στα Μακεδονικά Νέα ο Κ. Κυρανάκης

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για μια ιστορική αλλαγή στην καθημερινότητά της, για μία νύχτα που θα μείνει στην ιστορία των συγκοινωνιών της. Για πρώτη φορά απόψε θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα 24ωρης λειτουργίας του Μετρό και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, πρόγραμμα που θα επαναληφθεί και το επόμενο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στο 2026 η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης θα περάσει από την πιλοτική λειτουργία στη μόνιμη εφαρμογή τα Σάββατα.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr