Δραστική μείωση Κόστους πρωτογενούς Παραγωγής και συλλογική Ευθύνη

Η πολύπλευρη προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης για αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων αναγκών στον πρωτογενή παραγωγή, είναι και ορατή και συνεχής. Όμως το μέγεθος των παραγόντων που συμπιέζουν τον πολύπαθο αυτό οικονομικό κλάδο, ξεπερνά τις δυνατότητες κάθε μεμονωμένης χώρας.

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και η φθήνεια/ανταγωνισμός των εξωευρωπαϊκών προϊόντων χρήζουν κάτι σαφώς μεγαλύτερου. Τόσο σε επίπεδο λύσεων όσο και υπερκρατικού συντονισμού. Ιδίως όταν μιλούμε για ουσιαστική προοπτική για τους αγροτοκτηνοτρόφους στην ΕΕ και στη Χώρα μας, η απόλυτη προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από τη δραστική μείωση του Κόστους Παραγωγής.

