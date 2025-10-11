Techcrunch

Το Google Chrome θα γίνει πολύ πιο ήσυχο πλέον.

Την Παρασκευή, η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία που θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις από ιστοσελίδες με τις οποίες δεν έχετε αλληλεπιδράσει πρόσφατα, εμποδίζοντας τα ανεπιθύμητα αναδυόμενα μηνύματα και ενημερώσεις που ίσως δεν σας ενδιαφέρουν πια.

Η νέα λειτουργία θα κυκλοφορήσει στο Chrome για Android και για υπολογιστές.

Επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες της λειτουργίας Safety Check του Chrome, η οποία ανακαλεί άδειες πρόσβασης στην κάμερα και την τοποθεσία από ιστοσελίδες που δεν επισκέπτεστε πια.

Η εταιρεία ουσιαστικά παραδέχεται ότι οι ειδοποιήσεις στον περιηγητή, όπως είχαν σχεδιαστεί, μπορεί να ήταν κακή ιδέα, επισημαίνοντας πως τα δικά της δεδομένα δείχνουν ότι οι χρήστες λαμβάνουν μεγάλο όγκο ειδοποιήσεων αλλά σπάνια αλληλεπιδρούν με αυτές. Μόλις το 1% των ειδοποιήσεων λαμβάνει κάποια ανταπόκριση από τους χρήστες, αναφέρει η Google.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός κολοσσός πιστεύει ότι ορισμένες ειδοποιήσεις μπορούν να είναι χρήσιμες — γι’ αυτό και η νέα λειτουργία δεν θα αφαιρεί τα δικαιώματα ειδοποιήσεων από εγκατεστημένες web εφαρμογές, αλλά μόνο από ιστοσελίδες όπου υπάρχει χαμηλή αλληλεπίδραση χρηστών και μεγάλος όγκος αποστολής ειδοποιήσεων. Αυτή η αλλαγή από μόνη της ενδέχεται να ωθήσει τις πιο «ενοχλητικές» ιστοσελίδες να επανεξετάσουν τη συχνότητα με την οποία στέλνουν ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσουν εντελώς την πρόσβαση σε αυτό το χαρακτηριστικό.

Οι ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις αποτελούν πρόβλημα για τους χρήστες εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, η Apple είχε αναγκαστεί να προσθέσει στο iPhone ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν τις ειδοποιήσεις τους σε ημερήσια σύνοψη, να τις σιωπούν ή να τις απενεργοποιούν απευθείας από το ίδιο το μήνυμα ειδοποίησης, μετά από αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον καταιγισμό ειδοποιήσεων.

Η Google αναφέρει ότι θα ενημερώνει τους χρήστες όταν αφαιρεί δικαιώματα ειδοποιήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επαναφέρουν τη ρύθμιση αν το επιθυμούν. Όσοι δεν θέλουν η Google να επεμβαίνει καθόλου μπορούν επίσης να απενεργοποιήσουν πλήρως τη λειτουργία αυτόματης ανάκλησης.





