Γιούαν (CEO Zoom): Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μειώσει τις μέρες εργασίας

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Zoom, Έρικ Γιούαν, πιστεύει ότι οι βοηθοί AI θα μας επιτρέψουν τελικά να μειώσουμε την εβδομάδα εργασίας μας.

Μιλώντας στη σκηνή της διάσκεψης TechCrunch Disrupt 2025 τη Δευτέρα, ο Γιούαν συζήτησε την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από το προϊόν τηλεδιάσκεψης της εταιρείας του, το οποίο περιλαμβάνει μια λειτουργία «ψηφιακού δίδυμου», όπου ένα avatar τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μιλήσει αντ' αυτού.

Ο Γιούαν άρχισε να χρησιμοποιεί το AI avatar του σε μια τηλεδιάσκεψη με επενδυτές φέτος, επιδεικνύοντας το δυναμικό της τεχνολογίας και την ικανότητά της να διευρύνει τα «όρια της επικοινωνίας», όπως είπε.

Στο Disrupt, τόνισε ότι αφιερώνει πολύ χρόνο μιλώντας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κατάλληλα προϊόντα που πρέπει να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Όταν ρωτήθηκε για το τι επενδύει, απάντησε: «AI, AI και AI». Η τεχνολογία είναι το θέμα πολυωρών στρατηγικών συναντήσεων, καθώς η Zoom πιστεύει στο δυναμικό της να μεταμορφώσει την εργασία.

Μίλησε επίσης για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει με τα email, ελέγχοντας τα μηνύματά σας και βοηθώντας σας να καταλάβετε τι είναι σημαντικό και χρειάζεται απάντηση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιώσει την ευρύτερη σειρά λύσεων της Zoom, η οποία περιλαμβάνει πράγματα όπως έναν online πίνακα και συνεργατικά έγγραφα.

«Σήμερα, πρέπει να επικεντρωθώ χειροκίνητα σε όλα αυτά τα προϊόντα για να ολοκληρώσω την εργασία μου. Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει», είπε ο Γιούαν.

«Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται να εργαζόμαστε πέντε ημέρες την εβδομάδα πια, σωστά; ... Σε πέντε χρόνια, τρεις ή τέσσερις ημέρες [την εβδομάδα]. Αυτός είναι ο στόχος», είπε.