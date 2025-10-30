Τα data centers, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μοντέλων AI, έχουν την τάση να εξαντλούν τα τοπικά αποθέματα νερού για σκοπούς ψύξης μέσω ανταλλαγής θερμότητας, επιδεινώνοντας μερικές φορές την έλλειψη νερού σε μια περιοχή. Επίσης, καταναλώνουν τόση ενέργεια που αυξάνουν τη ζήτηση, και φαίνεται ότι πληρώνουμε γι' αυτό με υψηλότερους λογαριασμούς.

Όπως αναφέρει το qizmodo, ίσως η λύση βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας: Να βυθίσουμε τα data centers στον ωκεανό και να τα τροφοδοτούμε με αιολική ενέργεια.

Στην ειδική περιοχή Lin-gang της Σαγκάης, ένα νέο έργο που κόστισε 226 εκατομμύρια δολάρια έχει αποδείξει ότι ένα τέτοιο έργο μπορεί τουλάχιστον να περάσει την αρχική φάση της κατασκευής. Θεωρητικά, αυτό θα είναι ένα είδος δωρεάν «γεύματος» για τους υπολογιστές μόλις ολοκληρωθεί: το νερό παύει να αποτελεί πρόβλημα, όπως και το αποτύπωμα άνθρακα του κέντρου δεδομένων. Αλλά είναι πραγματικά καλή ιδέα;

Έχουν δημοσιευτεί αναφορές για το έργο σε διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων και το Wired. Η εγκατάσταση, όπως σημειώνει το Wired, έχει επί του παρόντος «συνολική ισχύ 24 μεγαβάτ». Αυτό είναι σαν ένα κανονικό κέντρο δεδομένων προ-AI, σύμφωνα με μια έκθεση της McKinsey, η οποία σημειώνει ότι τα κέντρα δεδομένων «που είχαν μέση ισχύ δεκάδων μεγαβάτ πριν από το 2020 αναμένεται να φτάσουν σε κλίμακα γιγαβάτ» τα επόμενα χρόνια.

Το άρθρο σημειώνει επίσης ότι πάνω από το 95% της ενέργειας του κέντρου «προέρχεται από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες», οπότε φαίνεται ότι η ενέργεια προέρχεται από τον άνεμο και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω καλωδίων, αντί να υπάρχει σταθμός παραγωγής αιολικής ενέργειας εγκατεστημένος ακριβώς εκεί στο κέντρο δεδομένων.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο καλή ιδέα. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αν και μπορεί να ακούγεται οικολογικό, η ανταλλαγή θερμότητας από όλες αυτές τις GPU θα θερμαίνει, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τον ωκεανό – ένα από τα κύρια πράγματα που προσπαθούν να αποφύγουν οι ακτιβιστές για το κλίμα.

Σε ένα άρθρο του 2022 σχετικά με τα υποβρύχια κέντρα δεδομένων, εκφράστηκε η περαιτέρω εικασία ότι απρόβλεπτα γεγονότα, όπως οι θαλάσσιες καύσωνες κοντά σε τέτοια κέντρα δεδομένων, θα είχαν ως αποτέλεσμα τα ζώα να ασφυκτιούν ουσιαστικά σε νερό χωρίς οξυγόνο.