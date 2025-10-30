Στον απόηχο της ανακοίνωσης της Τρίτης για το ότι η OpenAI θα καταστεί κερδοσκοπική εταιρεία, οι αναλύσεις των μεγάλων οικονομικών και τεχνολογικών media εστιάζουν στο τι μέλλει γενέσθαι για την ιδιοκτήτρια του ChatGPT εν μέσω και της «έκρηξης» για την Τεχνητή Νοημοσύνη που κατέστησε τον οργανισμό του Σαμ Άλτμαν από τα πιο αναγνωρίσιμα brands του κόσμου μέσα σε λίγα χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως με σύμφωνα με τη νέα δομή, το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα OpenAI Foundation θα έχει τον νομικό έλεγχο μιας εταιρείας κοινής ωφέλειας που ονομάζεται OpenAI Group, η οποία είναι ελεύθερη να συγκεντρώνει κεφάλαια ή να εξαγοράζει εταιρείες χωρίς νομικούς περιορισμούς. Το Ίδρυμα θα κατέχει σημαντικό μερίδιο στην OpenAI Group και θα διορίζει το διοικητικό της συμβούλιο.

Το OpenAI Foundation θα κατέχει το 26% της κερδοσκοπικής εταιρείας, με δικαίωμα για επιπλέον μετοχές που θα χορηγηθούν εάν η εταιρεία συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η Microsoft, ένας από τους πρώτους επενδυτές στην OpenAI, θα κατέχει μερίδιο περίπου 27%, αξίας περίπου 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το υπόλοιπο 47% θα κατέχουν επενδυτές και υπάλληλοι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Microsoft θα διατηρήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα μοντέλα και τα προϊόντα της OpenAI έως το 2032, ενώ οποιαδήποτε ανακοίνωση της OpenAI ότι έχει επιτύχει τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI).

Τι αλλάζει στην «κούρσα» της AGI

Το The Verge σημείωσε πως η αναδιάρθρωση της OpenAI εξαρτιόταν από το πράσινο φως της Microsoft — και η OpenAI θα είχε χάσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια αν η μετατροπή σε κερδοσκοπική εταιρεία δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η Microsoft φάνηκε να κερδίζει αρκετές παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας των εταιρειών, «μόλις η OpenAI ανακοινώσει την AGI, η ανακοίνωση αυτή θα επαληθεύεται από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων» — δεν θα είναι αποκλειστικά απόφαση της OpenAI. Και τώρα, η Microsoft δεν χάνει όλα τα δικαιώματά της στην τεχνολογία.

«Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft τόσο για τα μοντέλα όσο και για τα προϊόντα παρατείνονται έως το 2032 και τώρα περιλαμβάνουν μοντέλα μετά την AGI, με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας», σύμφωνα με τη νέα συμφωνία.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές, ωστόσο, ήταν ότι η Microsoft μπορεί πλέον να «επιδιώξει ανεξάρτητα την AGI μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους» — πράγμα που σημαίνει ότι «η κούρσα» για την AGI έχει ξεκινήσει με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τα πράγματα πρόκειται να γίνουν ακόμα πιο έντονα από ό,τι ήταν ήδη, όσο παράλογο και αν ακούγεται αυτό.

Αφενός, η Microsoft έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία της OpenAI για να αναπτύξει τη δική της AGI και να προσπαθήσει να κερδίσει τον αγώνα. Ναι, θα αντιμετωπίσει κάποιες συνέπειες: αν χρησιμοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία της OpenAI για να επιτύχει τον στόχο, τότε τα μοντέλα θα υπόκεινται σε ορισμένους υπολογιστικούς περιορισμούς μέχρι να δηλωθεί επίσημα η AGI.

Αλλά η Microsoft έχει πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην έρευνα της OpenAI (τουλάχιστον μέχρι το 2030 ή μέχρι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων να επαληθεύσει ότι έχει επιτευχθεί η AGI, «όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο»). Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμη και σε μοντέλα που προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση της OpenAI ή για ερευνητικούς σκοπούς.

Η Microsoft θα μπορούσε επίσης να συνεργαστεί με έναν ή περισσότερους από τους ανταγωνιστές της OpenAI για την επίτευξη της AGI. Τον περασμένο μήνα, η Microsoft άρχισε να αγοράζει AI από την Anthropic, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει τις συνεργασίες της στον τομέα της AI.

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2027;

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τρίτης, αναπόφευκτα προέκυψαν τα σενάρια για την ενδεχόμενη εισαγωγής της OpenAI στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Τετάρτη πως η εταιρεία θα μπορούσε να εισέλθει στην Wall Street το 2027, σε μια δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να είναι από τις μεγαλύτερες στον τεχνολογικό κλάδο των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως στο παρελθόν ο Άλτμαν έχει δηλώσει πως η OpenAI θα μπορούσε να μπει στο χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να δίνει χρονοδιάγραμμα για το εν λόγω σενάριο.

Η WSJ συμπλήρωσε πως η απόφαση για IPO μπορεί να καθυστερήσει χρονικά ή ακόμα και να ακυρωθεί, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.