Nvidia: Στο τραπέζι το ζήτημα του ρομποτικού εργατικού δυναμικού

Τα στελέχη της Nvidia θεωρούν το ρομποτικό εργατικό δυναμικό ως βασικό μέρος της επανεκβιομηχάνισης της Αμερικής, κάτι που έχει επίσης αποτελέσει μέρος των θεμάτων συζήτησης της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος της Nvidia για την τεχνολογία Omniverse και προσομοίωσης, Ρεβ Λεμπαρεντιάν, πιστεύει ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να καλύψουν πάνω από μισό εκατομμύριο ανοιχτές θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

«Έχουμε αυτό το διαρκές πρόβλημα σχεδόν σε κάθε χώρα και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και βιομηχανίες, όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές, αλλά κανείς δεν θέλει να τις καλύψει, και τείνουν να είναι θέσεις εργασίας που έχουν ένα ή περισσότερα από τα τρία χαρακτηριστικά: βαρετές, βρώμικες ή επικίνδυνες», δήλωσε ο Λεμπαρεντιάν στο Gizmodo.

Όταν αυτό συνδυάζεται με έναν πληθυσμό που γερνάει σταδιακά, ο Λεμπαρεντιάν υποστηρίζει ότι «η μόνη πραγματική λύση» για να συνεχιστεί η παγκόσμια παραγωγή στην τρέχουσα κλίμακα «είναι να μεταφερθεί μέρος αυτού του εργατικού δυναμικού στην αυτοματοποίηση και τη ρομποτική».

«Δουλεύουμε σκληρά για να κατασκευάσουμε έναν καλό ρομποτικό εγκέφαλο. Μόλις κατασκευάσουμε έναν καλό ρομποτικό εγκέφαλο, σε συνδυασμό με τις προόδους που κάνουμε στα ρομποτικά σώματα που βλέπετε σε όλο τον κόσμο, πολύ σύντομα θα έχουμε ένα ρομποτικό εργατικό δυναμικό που θα μπορεί να καλύψει τις θέσεις εργασίας που ανέφερα», δήλωσε ο Λεμπαρεντιάν

Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τη θέση των ανθρώπων σε αυτό το σύστημα που λειτουργεί με ρομπότ. Ο διευθυντής της Nvidia πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με τη διοίκηση και τη δημιουργικότητα, ενώ όσοι θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω της αυτοματοποίησης θα μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας.

«Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, υπήρχε πάντα ο φόβος ότι αν αυξηθεί ο πληθυσμός, θα εξαντληθούν οι θέσεις εργασίας και θα υπάρχει λιγότερη δουλειά για όλους. Αλλά πάντα βρήκαμε τρόπους να δημιουργήσουμε περισσότερη δουλειά για τους εαυτούς μας», είπε.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Τρίτη πολλές συνεργασίες για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» ανακοίνωσε ότι θα αυτοματοποιήσει τις αποθήκες με την Agility, ενώ θα κατασκευάσει ρομπότ για τη διακίνηση και την παράδοση σε νοσοκομεία με την Diligent Robotics, χειρουργικά ρομπότ με την Johnson & Johnson και έναν μεγάλο στόλο προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ με την Figure AI, τα οποία θα βοηθούν σε όλα, από τη βιομηχανική υποστήριξη έως τις οικιακές εργασίες.