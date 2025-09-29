Γιατί ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ΤΝ είναι πιο δύσκολος απ' ό,τι πιστεύουν οι επενδυτές

Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν πειστεί ότι έχουν βρει το επόμενο μεγάλο επενδυτικό πλεονέκτημα: τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για να αποσπάσουν περιθώρια κέρδους παρόμοια με αυτά των παραδοσιακών επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών λογισμικού.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την εξαγορά εταιρειών παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση εργασιών και, στη συνέχεια, τη χρήση ρευστού για αγορά περισσότερων εταιρειών.

Η General Catalyst (GC) ηγείται αυτής της προσπάθειας, έχοντας αφιερώσει 1,5 δισ. δολάρια από την τελευταία της συγκέντρωση κεφαλαίων σε αυτό που αποκαλεί στρατηγική «δημιουργίας», η οποία επικεντρώνεται στην εκκόλαψη εταιρειών λογισμικού με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη σε συγκεκριμένους κλάδους και στη συνέχεια στη χρήση αυτών των εταιρειών ως μέσων εξαγοράς για την αγορά καθιερωμένων εταιρειών - και των πελατών τους - στους ίδιους κλάδους.

Ωστόσο, τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια υποδηλώνουν ότι αυτή ο μετασχηματισμός του κλάδου των υπηρεσιών μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από ό,τι προβλέπουν οι επενδυτικές εταιρείες. Μια πρόσφατη μελέτη από ερευνητές του Stanford Social Media Lab και του BetterUp Labs, που διεξήγαγε έρευνα σε 1.150 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης σε διάφορους κλάδους, διαπίστωσε ότι το 40% αυτών των υπαλλήλων πρέπει να αναλάβει περισσότερο έργο λόγω αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν «workslop» – έργο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο φαίνεται καλοφτιαγμένο αλλά στερείται ουσίας, δημιουργώντας περισσότερο έργο (και πονοκεφάλους) για τους συναδέλφους.

Πάντως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το workslop απειλεί να υπονομεύσει - σε κάποιο βαθμό - την βασική οικονομική λογική της στρατηγικής. Ακόμα και αν δημιουργηθεί μια εταιρεία χαρτοφυλακίου ως σημείο εκκίνησης, αν οι εταιρείες που εξαγοράζονται μειώσουν το προσωπικό όπως προτείνει η θεωρία της αποδοτικότητας της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα έχουν λιγότερα άτομα διαθέσιμα για να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα που δημιουργούνται από την ΤΝ.

Εάν οι εταιρείες διατηρήσουν τα τρέχοντα επίπεδα προσωπικού για να χειριστούν το επιπλέον έργο που δημιουργείται από τα προβληματικά αποτελέσματα της ΤΝ, τα τεράστια κέρδη περιθωρίου που υπολογίζουν οι επενδυτικές εταιρείες ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν ποτέ.