Επίθεση της Apple κατά της ΕΕ: Καθιστά ευκολότερες τις κλοπές και τις απάτες

Υψηλότατους τόνους κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησε την Πέμπτη η Apple, τονίζοντας πως οι νέοι κανόνες της ΕΕ που ανάγκασαν την εταιρεία να «ανοίξει» το App Store σε μικρότερους ανταγωνιστές έχουν καταστήσει την πλατφόρμα λιγότερο ασφαλής για τους καταναλωτές.

Όπως δημοσίευσε το CBC, ο αντιπρόεδρος της Apple, Κάιλ Άντιρ, ανέφερε σε επιστολή του προς την Κομισιόν είπε ότι «οι κίνδυνοι για τους χρήστες των συσκευών μας θα αυξηθούν αναπόφευκτα».

Η Apple κατηγορεί την ΕΕ ότι έχει ένα «πρόγραμμα επιβολής» που επιδιώκει να «υπονομεύσει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των iOS και iPadOS».

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ψήφισε δύο σημαντικούς νόμους που διέπουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) απαιτεί από τις πλατφόρμες να ακολουθούν ορισμένους κανόνες σχετικά με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο και διαφήμιση σε ανηλίκους, ενώ ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τον διαδικτυακό ανταγωνισμό. Οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα για παραβίαση οποιουδήποτε από τους δύο νόμους.

Στη νέα της επιστολή, η Apple αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε μια ερώτηση τον Οκτώβριο, στην οποία αμφισβητούσε αν η εταιρεία τεχνολογίας είχε λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τους ανηλίκους, σύμφωνα με τον DSA.

Η Apple απάντησε ότι ο DMA την υποχρέωνε να επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνδέουν τις εφαρμογές τους με ιστότοπους και άλλες εφαρμογές «χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς».

«Αυτό εκθέτει τους χρήστες σε απάτες και εξαπατήσεις σε αυτές τις πλατφόρμες τρίτων που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή ακόμη και να παρακολουθήσουμε — ακόμη και για εφαρμογές που διανέμονται μέσω του App Store», αναφέρει η επιστολή.

«Η Apple έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα την Επιτροπή ότι η προσέγγισή της στην επιβολή του DMA είναι απερίσκεπτη και ακόμη και επικίνδυνη, και προέτρεψε την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους που η προσέγγισή της στο DMA έχει δημιουργήσει για τους καταναλωτές» πρόσθεσε η εταιρεία.