Κλαυσίγελος

Ζούμε ωραία και πολύ προχωρημένα πράγματα. Αντί να εγγυάται το κράτος την γιορταστική έξοδο των Χριστουγέννων, την εγγυώνται οι αγρότες. Κι αντί να ρωτά κανείς την αστυνομία αν και πως μπορεί να φθάσει από την Αθήνα στα Τρίκαλα ή στην Δράμα, ρωτά πλέον τους εκπροσώπους των μπλόκων. Απορώ γιατί το Πανελλαδικό Συντονιστικό δεν εγκατέστησε και μια πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή να ενημερώνει επίσημα τους εκδρομείς που έχουν αποριές σχετικά με την Χριστουγεννιάτικη εξόρμηση τους.

Θα μπορούσαν επίσης, εκεί στην Νίκαια ή στα Μάλγαρα, να φτιάξουν μια ηλεκτρονική εφαρμογή με σήμα γνησιότητας ένα τρακτέρ, μια καρδάρα γάλα και μια μπάλα άχυρου. Την οποία εφαρμογή, πιστοποιημένη από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να μπορούμε να την κατεβάζουμε στα κινητά μας, ώστε να πορευόμαστε στους εθνικούς δρόμους με το κεφάλι μας ήσυχο, μέρες που είναι.

Να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο που και πότε ανοίγουν ή κλείνουν τα μπλόκα σ’ όλη την χώρα, ποιες παρακαμπτήριες ενεργοποιούνται και για πόση ώρα, ώστε να κάνουμε τα κουμάντα μας. Όχι να σταματάμε στα πάρκιν της εθνικής και να ρωτάμε τον κάθε τυχάρπαστο τροχονόμο αν είναι ανοικτός ο δρόμος, κι εκείνος να ανασηκώνει τους ώμους κάνοντας μια απροσδιόριστη γκριμάτσα που έχει το γενικό νόημα, «ξέρω γω μωρέ, πήγαινε απ’ όπου σε φωτίσει ο Θεός».

Η ίδια επίσημη εφαρμογή των μπλόκων θα μπορούσε – στο πρότυπο των Google maps - να μετρά και τον χρόνο που χρειάζεται για να φθάσει στον προορισμό του όποιος οδηγός αποτολμά να διασχίσει το κράτος των αγροτών. Το ουσιαστικότερο βέβαια, θα ήταν να υπάρξει διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στα συστήματα της ΕΛ.ΑΣ και στην πλατφόρμα των αγροτικών μπλόκων. Το περιμένω τις επόμενες μέρες να γίνει, ώστε το κάθε περιπολικό να παίρνει άμεσα τις εντολές του από τον αγροτοσυνδικαλιστή της περιοχής που σταθμεύει, δίχως χρονοτριβές και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Αφού έτσι κι αλλιώς, όλοι μάθαμε πια ότι το αφεντικό δεν φορά μήτε υπουργικό κοστούμι μήτε αστυνομική στολή. Κρατά τσουγκράνα και φοράει γαλότσες. Και γιατί όχι, εδώ που τα λέμε; Αλλάζουν οι εποχές, μετασχηματίζονται οι εξουσίες, προσαρμοζόμαστε κι εμείς υποχρεωτικά στα νέα δεδομένα. Και για να είμαι ειλικρινής, άπαξ και αντιλήφθηκα το καινούριο γκουβέρνο του Ελλαδιστάν, μέμφομαι τα μέγιστα τους αγρότες της Αττικής που δείχνουν τόση έλλειψη αγωνιστικότητας, έναντι των υπολοίπων επαρχιωτών συναδέλφων τους.

Θα μπορούσαν μια χαρά να κινητοποιηθούν κι αυτοί εδώ, στα πέριξ της πρωτεύουσας. Ξέρετε πόσα πληρώνω κάθε μέρα σε διόδια στην Αττική οδό; Θαρρείτε πως θα με πείραζε να βλέπω παρκαρισμένα τρακτέρ δεξιά και αριστερά στην περιφερειακή Υμηττού, αν έβρισκα τις μπάρες των διοδίων ανοικτές; Καθόλου δεν θα με χαλούσε.

Άντε βρε, κάναμε την πλάκα μας. Μέσω της οποίας προσπαθώ να εξηγήσω στο Μαξίμου, ότι εκεί που φτάσαμε, δεν θέλει πλέον πολύ για να δικαιωθεί ο πρώην αντιπρόεδρος Βαγγέλης που τώρα τελευταία επιμένει ότι η χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη. Και κάποιοι τον χλευάζουν όταν το λέει…