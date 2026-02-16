Σημαντικά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου καταφθάνουν αυτή την εβδομάδα στην Ινδία για μια Σύνοδο Κορυφής με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου επιδιώκουν να επεκτείνουν την παρουσία τους σε μια αγορά που θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξή τους.

Η Ινδία θα φιλοξενήσει αυτή την εβδομάδα τη Σύνοδο AI Impact Summit, την τελευταία μιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώνονται από κυβερνήσεις με θέμα την AI και έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Κορέα και τη Γαλλία.

Μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων είναι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet (μητρική της Google), Σουντάρ Πιτσάι.

Ο διευθυντής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις, επίσης αναμένεται να παρευρεθούν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αρχικά αναμενόταν να παρευρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες αποσύρθηκε το Σάββατο λόγω «απρόβλεπτων περιστάσεων».

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι θα «στρώσει το κόκκινο χαλί», το οποίο οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεχνολογικών εταιρειών θα περπατήσουν με χαρά, καθώς η χώρα αποτελεί μια προσοδοφόρα αγορά νεαρών, τεχνολογικά προχωρημένων καταναλωτών και ένα τεράστιο απόθεμα ταλέντων που θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για τη συνεχή ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Σύνοδος Κορυφής... αποτελεί μια τεράστια επιβεβαίωση του δυναμικού της αγοράς. Όλοι έρχονται επειδή συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος και ότι η Ινδία απλά δεν μπορεί να αγνοηθεί», δήλωσε ο Λαΐτ Αχούγια, διευθύνων σύμβουλος της ANSR, μιας εταιρείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να λειτουργούν offshore ομάδες στην Ινδία.

Η Σύνοδος AI Impact Summit έρχεται επίσης εν μέσω μιας επανεκκίνησης των σχέσεων μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ, καθώς οι δύο χώρες προχωρούν προς μια εμπορική συμφωνία.

Το CNBC σημειώνει πως η Ινδία να γίνει μία από τις τεχνολογικές υπερδυνάμεις του κόσμου, έχοντας εγκρίνει έργα ημιαγωγών αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επιδιώκει να δημιουργήσει μια εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού.

Η κυβέρνηση έχει πιέσει μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Apple, να κατασκευάζουν περισσότερα από τα προϊόντα τους στην Ινδία.