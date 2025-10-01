Η Τεχνητή Υπερνοημοσύνη (AS) μπορεί να είναι διαθέσιμη μέχρι το 2030, αλλά οι δυνατότητές της είναι πιθανό να ξεπεράσουν τους ανθρώπους μόνο σε ορισμένους τομείς, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής μιας από τις πιο δημοφιλείς νεοφυείς επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας.

Ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης σφύζει από εικασίες σχετικά με το πότε η τεχνολογία θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η ASI θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, εικάζει από πέρυσι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μέχρι το 2035.

Ο Ζανγκ Πενγκ, διευθύνων σύμβουλος της Zhipu AI, δήλωσε την Τρίτη ότι η έννοια είναι πολύ ασαφής για να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Οι άνθρωποι καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα όταν συζητούν αυτό το θέμα», είπε, καθώς η εταιρεία κυκλοφόρησε το τελευταίο της μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το GLM-4.6.

«Νομίζω ότι η επίτευξη ή η υπέρβαση των επιπέδων ανθρώπινης νοημοσύνης έως το 2030 μπορεί να σημαίνει την υπέρβαση των ανθρώπων σε έναν ή περισσότερους τομείς, αλλά πιθανότατα θα εξακολουθεί να υστερεί σε πολλούς τομείς».

Η Zhipu AI, που ιδρύθηκε το 2019 ως spin-off του Πανεπιστημίου Τσινγκουά, έχει αναδειχθεί σε πρωτοπόρο στον αγώνα της Κίνας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον Απρίλιο ανακοίνωσε σχέδια για εισαγωγή στις αγορές της ηπειρωτικής Κίνας.

Τον Ιούνιο, επισημάνθηκε από την OpenAI ως ένας ταχέως αναπτυσσόμενος ανταγωνιστής και χαρακτηρίστηκε ως επέκταση των προσπαθειών του Πεκίνου να προωθήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει αναπτυχθεί στην Κίνα στο εξωτερικό.

Ο Ζανγκ δήλωσε ότι τα έσοδα από το εξωτερικό είχαν αρχίσει να αυξάνονται, αλλά αναγνώρισε ότι η εταιρεία δεν θα ανταγωνιζόταν ακόμη άμεσα τα αμερικανικά μοντέλα στις συνδρομές καταναλωτών.

Ωστόσο, είπε ότι η Zhipu AI ανταγωνιζόταν εταιρείες όπως η OpenAI στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών πελατών. Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα ένα πρόγραμμα συνδρομής κωδικοποίησης που απευθύνεται σε προγραμματιστές, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επεκτείνει τις πηγές εσόδων από την απευθείας πώληση στους καταναλωτές.

Ενώ πολλές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν διαπιστώσει ότι είναι δύσκολο να πείσουν τους Κινέζους καταναλωτές να πληρώσουν για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ζανγκ πιστεύει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει σε λίγα χρόνια, λόγω της αυξανόμενης αποδοχής της αξίας της AI και της πτώσης των τιμών.

Είπε ότι το μοντέλο GLM-4.6 είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του GLM-4.5 που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και έχει βελτιωμένες δυνατότητες στον προγραμματισμό, τη συλλογιστική, τη συγγραφή και τις εφαρμογές πρακτόρων.