Οι νέοι εργαζόμενοι φοβούνται ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να τους κοστίσουν τις δουλειές τους, ενώ οι μεγαλύτεροι συνάδελφοί τους δεν φαίνεται να ανησυχούν το ίδιο, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank.

Επικαλούμενη έρευνα της dbDataInsights, η τράπεζα ανέφερε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ανθρώπων που βρίσκονται στο πρώτο μισό της επαγγελματικής τους πορείας είναι «πολύ ανήσυχοι» ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα τους αντικαταστήσει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε μια έρευνα με δείγμα 10.000 ατόμων που ζουν στις ΗΠΑ και σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, περίπου το 24% των ερωτηθέντων ηλικίας 18 έως 34 ετών έδωσε βαθμολογία 8 ή υψηλότερη σε μια κλίμακα 0 έως 10 όσον αφορά την ανησυχία τους.

Ωστόσο, μόλις το 10% των συμμετεχόντων ηλικίας 55 ετών και άνω έδωσε την ίδια απάντηση, σύμφωνα με την έρευνα της Deutsche Bank που διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα γενεακό και γεωγραφικό χάσμα στην υιοθέτηση και εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, ισχυρή ζήτηση για εκπαίδευση σε θέματα AI και προσπάθειες των εργαζομένων να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους,» έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank, μεταξύ των οποίων και ο Adrian Cox, σε σχετικό σημείωμα.

Οι εργαζόμενοι φαίνεται να αναμένουν ότι ο κίνδυνος απώλειας εργασίας λόγω AI θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Όταν ρωτήθηκαν για τις προοπτικές σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, το 22% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πολύ ανήσυχο για τον αντίκτυπο αυτής της αναδυόμενης τεχνολογίας στις θέσεις εργασίας τους.

Οι Αμερικανοί φαίνεται επίσης να είναι πιο ανήσυχοι από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, καθώς τα ποσοστά ανησυχίας ήταν περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε κάθε χρονική περίοδο - ένα αποτέλεσμα που, σύμφωνα με τους αναλυτές, υποδηλώνει «μεγαλύτερη επίγνωση και προσδοκία ταχείας υιοθέτησης» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε επίπεδο χωρών, οι ΗΠΑ και η Ισπανία είναι οι «ηγέτες» στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο γραφείο και στο σπίτι, αντίστοιχα, όπως διαπίστωσε η έρευνα. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία φτάνει το 56% στις ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό υιοθέτησης στο σπίτι στην Ισπανία ήταν κατά μέσο όρο 68% κατά τη διάρκεια των τριών μηνών της έρευνας.