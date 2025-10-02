CNN: Στροφή στα «dumbphones» και στην «ψηφιακή αποτοξίνωση» - Τι αποκαλύπτει η νέα τάση

Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τρόπους να αποσυνδεθούν από τα smartphones καθώς θέλουν μια «ψηφιακή αποτοξίνωση» για να βελτιώσουν την απόδοση και την ευεξία τους, άλλοι είναι ανήσυχοι γονείς, άλλοι επικαλούνται φόβους για την προστασία των δεδομένων.

Παράλληλα, μερικοί νέοι γυρίζουν την πλάτη τους στην τεχνολογία και αυτοπροσδιορίζονται περήφανα ως Λουδίτες.

Αρκετοί λοιπόν στρέφονται προς τα «dumbphones» — προ-smartphone ή νέα μοντέλα με περιορισμένες λειτουργίες, που μερικές φορές ονομάζονται feature phone ή brick phone. Υπάρχει μια ζωντανή και πολύ ενεργή κοινότητα χρηστών που προσφέρει συμβουλές στο διαδίκτυο σχετικά με το πού να αγοράσει κανείς «deadstock» (παλιά κινητά που δεν παράγονται πλέον) και λεπτομερείς συγκρίσεις προδιαγραφών των τρεχόντων μοντέλων, για όσους έχουν την τάση ή την πολυτέλεια να κάνουν την αλλαγή.

Η αγορά των feature phones παραμένει μεγάλη, σύμφωνα με τον Yang Wang, ανώτερο αναλυτή της Counterpoint Research, αν και παρουσιάζει σταδιακή μείωση, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες αναβαθμίζουν τα κινητά τους σε smartphones. Πέρυσι, περίπου το 15% των κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν παγκοσμίως ήταν feature phones — σχεδόν 210 εκατομμύρια συσκευές, αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε. Ωστόσο, μόνο 1,7 εκατομμύρια από το σύνολο αυτό πωλήθηκαν στη Βόρεια Αμερική και μόνο 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ανέφερε ο Wang.

Ο Kaiwei Tang, συνιδρυτής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Light, δήλωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε από ένα εκκολαπτήριο του Google Creative Lab το 2014. Αυτός και ο μελλοντικός επιχειρηματικός του συνεργάτης Joe Hollier ήταν περιτριγυρισμένοι από επιχειρηματίες που καυχιόντουσαν για το χρόνο χρήσης των εφαρμογών τους. «Ρώτησα τον εαυτό μου», είπε ο Tang, «Και εγώ; Τι γίνεται με το δικό μου χρόνο;»

Τα πρώτα μοντέλα κυκλοφόρησαν το 2017. Σήμερα, το Light Phone βρίσκεται στην τρίτη γενιά του και διαθέτει συνδεσιμότητα 5G, τσιπ NFC και αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

«Δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας», τόνισε ο Tang. «Θεωρούμε τον εαυτό μας ως ένα lifestyle brand... Προωθούμε έναν τρόπο ζωής που είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο ζωής που επικεντρώνεται στα smartphone».