Η startup εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης Bluesky πήρε την απόφαση να μπλοκάρει την πρόσβαση στην υπηρεσία της στην πολιτεία του Μισισίπι, αντί να συμμορφωθεί με έναν νέο νόμο περί επαλήθευσης ηλικίας.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, σε ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, η εταιρεία εξηγεί ότι, ως μια μικρή ομάδα, δεν διαθέτει τους πόρους για να πραγματοποιήσει τις σημαντικές τεχνικές αλλαγές που θα απαιτούσε ένας τέτοιος νόμος, και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το ευρύ πεδίο εφαρμογής του νόμου και τις επιπτώσεις του στην ιδιωτικότητα.

Ο νόμος HB 1126 του Μισισίπι απαιτεί από τις πλατφόρμες να εισάγουν επαλήθευση ηλικίας για όλους τους χρήστες πριν μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Bluesky.

Την Πέμπτη, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αποφάσισαν να μπλοκάρουν μια επείγουσα έφεση που θα είχε αποτρέψει την εφαρμογή του νόμου όσο εξελίσσονταν οι δικαστικές προσφυγές εναντίον του.

Ως αποτέλεσμα, το Bluesky έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με τη συμμόρφωση.

Αντί να απαιτείται επαλήθευση ηλικίας πριν από την πρόσβαση σε περιεχόμενο με περιορισμό ηλικίας, ο νόμος αυτός απαιτεί επαλήθευση ηλικίας όλων των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι το Bluesky θα έπρεπε να επαληθεύει την ηλικία κάθε χρήστη και να λαμβάνει τη γονική συναίνεση για οποιονδήποτε είναι κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι οι πιθανές κυρώσεις για μη συμμόρφωση είναι βαριές — έως και 10.000 δολάρια ανά χρήστη.

Το Bluesky τονίζει επίσης ότι ο νόμος υπερβαίνει τον στόχο της παιδικής προστασίας, όπως έχει διατυπωθεί, και θα δημιουργούσε «σημαντικά εμπόδια που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και πλήττουν δυσανάλογα τις μικρότερες πλατφόρμες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες».

Σημειώνεται ότι, ο νόμος του Μισισιπή αποκλείει οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστότοπου εκτός αν παρέχει τα προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία του.