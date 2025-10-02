Bild: Η Ελλάδα αποκλείει από το TikTok νέους κάτω των 16

«Η πρώτη χώρα στην ΕΕ που αποκλείει από το TikTok τους νέους κάτω των 16» ανέφερε την Πέμπτη η γερμανική εφημερίδα Bild, μεταφέροντας την απόφαση της Ελλάδας για διακοπή πρόσβασης των νέων κάτω των 16 ετών στα social media από τα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η Bild ανέφερε πως «πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό βήμα κατά του ψηφιακού εθισμού και του επικίνδυνου διαδικτυακού περιεχομένου».

Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: «Η απαγόρευση θα εφαρμόζεται μέσω της εφαρμογής Kids Wallet, η οποία ανιχνεύει αυτόματα εάν ένα τηλέφωνο ανήκει σε ανήλικο και στη συνέχεια αποκλείει πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Facebook ή το X. Η εφαρμογή αποκλείει ακόμα και εκείνους που επιχειρούν να συνδεθούν χωρίς λογαριασμό. Ο στόχος είναι να σταματήσει το ασταμάτητο σκρολάρισμα και να προστατευθούν τα παιδιά από τον εθισμό, τη βία και το σεξουαλικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο».

Εξάλλου, η tagesschau.de αναφέρθηκε στη σύλληψη στο Βερολίνο τριών υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος και διασυνδέσεων με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης ARD παρατηρεί: «Οι τρεις ύποπτοι οδηγούνται σήμερα στον αρμόδιο γενικό εισαγγελέα του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στην Καρλσρούη. Την ίδια στιγμή η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση μαζί τους.

Σε ανακοίνωση τονίζει πως "ο ισχυρισμός ότι οι κρατούμενοι διατηρούν δεσμούς με τη Χαμάς είναι εντελώς αβάσιμος και έχει ως στόχο να αμαυρώσει τη φήμη του κινήματος και να υπονομεύσει τη συμπάθεια του γερμανικού λαού στους Παλαιστινίους ". H Χαμάς προσθέτει ότι προτίθεται να περιορίσει τον "αγώνα κατά της σιωνιστικής κατοχής" αποκλειστικά στην Παλαιστίνη».