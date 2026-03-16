BBC: Πληροφοριοδότες καταγγέλλουν ότι Meta και TikTok θυσίασαν την ασφάλεια για τα κέρδη

Μια σκοτεινή πλευρά της λειτουργίας των «κολοσσών» των social media φέρνει στο φως έρευνα του BBC, με περισσότερους από δώδεκα πληροφοριοδότες (whistleblowers) να καταγγέλλουν ότι η Meta και το TikTok επέτρεψαν εσκεμμένα τη διασπορά επιβλαβούς περιεχομένου, προκειμένου να τονώσουν την αφοσίωση των χρηστών και την κερδοφορία τους.

Ο ανταγωνισμός πάνω από την ασφάλεια

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η εκρηκτική άνοδος του TikTok ανάγκασε τη Meta (ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram) σε έναν «αγώνα δρόμου» χωρίς κανόνες. Μηχανικοί της εταιρείας αποκαλύπτουν ότι έλαβαν οδηγίες να προωθούν «οριακό» (borderline) περιεχόμενο —υλικό που αγγίζει τα όρια της ρητορικής μίσους, του μισογυνισμού και των θεωριών συνωμοσίας— επειδή η «οργή» που προκαλεί εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραμονή στην πλατφόρμα.

«Μας είπαν ότι η τιμή της μετοχής πέφτει και πρέπει να προφτάσουμε το TikTok με κάθε κόστος», αναφέρει πρώην στέλεχος, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία Reels λανσαρίστηκε χωρίς επαρκείς δικλείδες ασφαλείας. Εσωτερικά έγγραφα δείχνουν ότι τα σχόλια στα Reels παρουσίαζαν 75% υψηλότερα ποσοστά εκφοβισμού και παρενόχλησης σε σχέση με το υπόλοιπο Instagram.

Πολιτικές σκοπιμότητες και «μαύρα κουτιά»

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, το TikTok κατηγορείται ότι ιεραρχούσε τα παράπονα πολιτικών προσώπων έναντι αναφορών για σεξουαλικό εκβιασμό ανηλίκων. Πληροφοριοδότης της εταιρείας αποκάλυψε περιπτώσεις όπου καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών παρέμεναν σε χαμηλή προτεραιότητα, ενώ η προσοχή των ομάδων ασφαλείας στρεφόταν στη διατήρηση καλών σχέσεων με κυβερνήσεις για την αποφυγή ρυθμιστικών απαγορεύσεων.

Ο Ρουοφάν Ντινγκ, πρώην μηχανικός του TikTok, περιγράφει τους αλγορίθμους ως ένα «μαύρο κουτί» που ακόμη και οι δημιουργοί τους δυσκολεύονται να ελέγξουν πλήρως. «Για εμάς, το περιεχόμενο είναι απλώς ένας αριθμός (ID)», σημειώνει, παραδεχόμενος ότι το σύστημα «επιβραβεύει» το τοξικό περιεχόμενο επειδή αυτό παράγει ταχύτατη ανάπτυξη.

Οι επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο

Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής αποτυπώνονται στις μαρτυρίες εφήβων που δηλώνουν ότι «ριζοσπαστικοποιήθηκαν από τον αλγόριθμο», αλλά και στις προειδοποιήσεις των αρχών ασφαλείας για την «κανονικοποίηση» της βίας και του αντισημιτισμού στον ψηφιακό χώρο.

Παρότι οι εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ασφάλεια, οι πληροφοριοδότες είναι κατηγορηματικοί: Όσο το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στην προσοχή του χρήστη, η ασφάλεια θα αποτελεί πάντα δευτερεύοντα στόχο.