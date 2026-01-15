Αυστραλία: Απενεργοποιήθηκαν σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί ανηλίκων στα social media

Οι εταιρείες social media στην Αυστραλία έχουν απενεργοποιήσει συνολικά σχεδόν πέντε εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκουν σε εφήβους της χώρας, μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος της πρώτης παγκοσμίως απαγόρευσης για άτομα κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή του διαδικτύου της χώρας, eSafety.

Οι πλατφόρμες έχουν μέχρι στιγμής καταργήσει περίπου 4,7 εκατομμύρια λογαριασμούς που ανήκουν σε άτομα κάτω των 16 ετών, προκειμένου να συμμορφωθούν με έναν νόμο που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου. Ορισμένες πλατφόρμες είχαν δηλώσει ότι θα άρχιζαν να κλείνουν τους λογαριασμούς που επηρεάζονταν από τον νόμο λίγες εβδομάδες πριν από την προθεσμία.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα πρώτα κυβερνητικά δεδομένα σχετικά με τη συμμόρφωση και υποδηλώνουν ότι οι πλατφόρμες λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για να συμμορφωθούν με έναν νόμο που προβλέπει πρόστιμα έως 49,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (33 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για μη συμμόρφωση, αλλά δεν θεωρεί υπεύθυνα τα παιδιά ή τους γονείς τους.

Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούσαν πριν από την ψήφιση του νόμου και ισοδυναμεί με περισσότερους από δύο λογαριασμούς για κάθε Αυστραλό ηλικίας 10 έως 16 ετών, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία. Η Meta είχε δηλώσει προηγουμένως ότι κατέβασε περίπου 550.000 λογαριασμούς ανηλίκων από το Instagram, το Facebook και το Threads.

Ο κανόνας για την ελάχιστη ηλικία ισχύει επίσης για το YouTube της Google, το TikTok, το Snapchat και το X του Ίλον Μασκ.

Το Reddit έχει δηλώσει ότι συμμορφώνεται, αλλά έχει μηνύσει την κυβέρνηση ζητώντας την ανατροπή της απαγόρευσης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Είναι σαφές ότι οι ρυθμιστικές οδηγίες της eSafety και η συνεργασία της με τις πλατφόρμες έχουν ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε η Επίτροπος Τζούλι Ίνμαν Γκραντ σε μια ανακοίνωση.

Ορισμένοι λογαριασμοί ανηλίκων παραμένουν ενεργοί και είναι πολύ νωρίς για να δηλωθεί πλήρης συμμόρφωση, πρόσθεσε. Όλες οι εταιρείες που αρχικά καλύπτονταν από την απαγόρευση δήλωσαν ότι θα συμμορφωθούν.

Η Γκραντ είπε ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι ηλικίας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν, αλλά τα σχόλια από τους παρόχους υπηρεσιών επαλήθευσης ηλικίας -συνήθως τρίτοι προμηθευτές λογισμικού που προσλαμβάνονται από τις πλατφόρμες- έδειξαν ότι η εφαρμογή στην Αυστραλία ήταν ομαλή, με τη βοήθεια της ενημέρωσης του κοινού πριν από την απαγόρευση.

Ορισμένες μικρότερες εφαρμογές social media ανέφεραν αύξηση των λήψεων στην Αυστραλία κατά την περίοδο που προηγήθηκε της εφαρμογής της απαγόρευσης τον Δεκέμβριο, και η eSafety δήλωσε ότι θα παρακολουθεί τις τάσεις μετανάστευσης. Ωστόσο, ανέφερε ότι η αρχική αύξηση των λήψεων δεν μεταφράστηκε σε συνεχή χρήση.

Μια μελέτη με ειδικούς ψυχικής υγείας θα παρακολουθήσει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της απαγόρευσης για αρκετά χρόνια.