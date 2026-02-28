Artemis II: Με έναν Αφροαμερικανό και μία γυναίκα η ιστορική επιστροφή στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II της NASA, παρά τις τεχνικές προκλήσεις και τις πρόσφατες καθυστερήσεις που μετέφεραν την εκτόξευση για την άνοιξη του 2026, αποτελεί το κρίσιμο ορόσημο για την επιστροφή των αμερικανικών πληρωμάτων στο βαθύ διάστημα.

Οι συμβολισμοί

Η ιστορικότητα της αποστολής δεν έγκειται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την κάψουλα Orion. Ανάμεσα στους τέσσερις αστροναύτες ξεχωρίζουν ο Victor Glover, ο πρώτος Μαύρος αστροναύτης που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, και η Christina Koch, η πρώτη γυναίκα σε αντίστοιχη αποστολή. «Τα οφέλη του προγράμματος Artemis είναι τεχνολογικά, αλλά και πολιτιστικά», δήλωσε ο Glover, τονίζοντας πως η έμπνευση των μελλοντικών γενεών είναι εξίσου σημαντική με την επιστημονική πρόοδο.

Στρατηγική και προκλήσεις

Η αποστολή θα πραγματοποιήσει μια κοντινή πτήση (flyby) γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσεδάφιση, δοκιμάζοντας τα όρια του πυραύλου SLS και των συστημάτων υποστήριξης ζωής. Η Danielle Wood, καθηγήτρια στο MIT, επισημαίνει ότι η NASA αξιοποιεί διδάγματα δεκαετιών για να προετοιμάσει το έδαφος για τον επόμενο μεγάλο στόχο: τον Άρη. Παράλληλα, η αποστολή ενισχύει τη διεθνή συνεργασία, με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Γερμανία να συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής πόρων.

Τα εμπόδια

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν στερείται επικριτών. Η ιστορικός διαστήματος Amy Shira Teitel εκφράζει επιφυλάξεις, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα «δέσμιο της πολιτικής» και των υψηλών δαπανών. Σε ένα περιβάλλον όπου ο ιδιωτικός τομέας, με πρωταγωνιστή τη SpaceX του Ίλον Μασκ, επιταχύνει τα δικά του σεληνιακά σχέδια, η NASA καλείται να αποδείξει τη βιωσιμότητα του οράματός της.