Apple Card: Η JP Morgan «αντικαθιστά» την Goldman Sachs - Με ορίζοντα 24 μηνών

Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η JP Morgan Chase είναι ο νέος εκδότης της Apple Card, αντικαθιστώντας την Goldman Sachs.

Η Apple δήλωσε ότι η μετάβαση θα διαρκέσει πιθανώς έως και 24 μήνες.

Ενώ η Apple αλλάζει τον τραπεζικό της συνεργάτη, η Apple Card θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δίκτυο Mastercard για τις πληρωμές. Για τους καταναλωτές, δεν αλλάζει τίποτα προς το παρόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλουν αίτηση για νέες κάρτες, μετέδωσε το TechCrunch.

Η JP Morgan δήλωσε ότι η συμφωνία θα αποφέρει πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπόλοιπα καρτών στην Chase. Η Wall Street Journal σημείωσε ότι η Goldman Sachs εκχωρεί αυτό το ποσό με έκπτωση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, αναμένει πρόβλεψη 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με τη δέσμευση προθεσμιακής αγοράς.

Η είδηση ότι η συνεργασία Apple-Goldman θα τερματιστεί κυκλοφορεί εδώ και μερικά χρόνια. Πέρυσι, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η JP Morgan ήταν υποψήφια να γίνει ο νέος συνεργάτης της Apple.

Η Apple κυκλοφόρησε την πιστωτική της κάρτα το 2019 σε συνεργασία με την Goldman Sachs, χωρίς χρεώσεις καθυστέρησης ή επιτόκια ποινής. Η κάρτα προσφέρει έως και 3% ημερήσια επιστροφή χρημάτων για αγορές από την Apple και άλλους επιλεγμένους συνεργάτες, 2% από τη χρήση του Apple Pay και 1% από τη χρήση της φυσικής κάρτας.